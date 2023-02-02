    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    754мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.04eur76.96

    Снисхождения не заслуживает. Присяжные признали Фургала виновным в трех эпизодах убийств бизнесменов

    9993
    13 комментариев

    Присяжные по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по всем трем эпизодам обвинения. Решение коллегии заседателей было объявлено вечером 2 февраля.

    Фургал «не заслуживает снисхождения» по трем эпизодам обвинения. Речь идет о двух убийствах и одном покушении, сообщает «Коммерсантъ». По мнению коллегии, доказана вина бывшего главы региона в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.

    На выездном заседании присяжные ответили на 32 вопроса, поделенных на четыре группы, уточняет MSK1.RU. По этим же эпизодам признаны виновными и другие фигуранты: Андрей Палей, Андрей Карепов и Марат Кадыров.

    Бывшего главу Хабаровского края обвинили в убийствах начала 2000-х: что известно о деле Фургала.

    Фургал был задержан и арестован 9 июля 2020 года. По версии следствия, глава Хабаровского края был причастен к убийствам, которые произошли в 2004–2005 годах. Несколько месяцев спустя уже бывшему чиновнику предъявили обвинения и этапировали в Москву.

    После задержания Фургала жители Хабаровска вышли на улицы. В городе начались массовые несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора.

    Дошло до того, что ситуацию с Фургалом комментировал президент России Владимир Путин.

    «У меня с ним [Сергеем Фургалом] были добрые отношения. Он <...> вполне лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало», — заявлял глава государства в конце 2020 года. Тогда он подчеркнул серьезность обвинений: «Речь идет об убийстве людей».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоСергей Фургал
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 13

    Гость02 Фев 2023 в 22:12
    Безобразие
    +0−0
    Гость02 Фев 2023 в 22:09
    Посадили ни за что!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close