Снисхождения не заслуживает. Присяжные признали Фургала виновным в трех эпизодах убийств бизнесменов

Присяжные по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по всем трем эпизодам обвинения. Решение коллегии заседателей было объявлено вечером 2 февраля.

Фургал «не заслуживает снисхождения» по трем эпизодам обвинения. Речь идет о двух убийствах и одном покушении, сообщает «Коммерсантъ». По мнению коллегии, доказана вина бывшего главы региона в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. На выездном заседании присяжные ответили на 32 вопроса, поделенных на четыре группы, уточняет MSK1.RU. По этим же эпизодам признаны виновными и другие фигуранты: Андрей Палей, Андрей Карепов и Марат Кадыров.

Бывшего главу Хабаровского края обвинили в убийствах начала 2000-х: что известно о деле Фургала.

Фургал был задержан и арестован 9 июля 2020 года. По версии следствия, глава Хабаровского края был причастен к убийствам, которые произошли в 2004–2005 годах. Несколько месяцев спустя уже бывшему чиновнику предъявили обвинения и этапировали в Москву.

После задержания Фургала жители Хабаровска вышли на улицы. В городе начались массовые несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора.

Дошло до того, что ситуацию с Фургалом комментировал президент России Владимир Путин.

