Как будет работать транспорт в Петербурге в первые майские выходные

Майские праздники добавят россиянам выходных и сдвинут рабочие дни. В связи с этим график общественного транспорта и пригородных электричек в Петербурге тоже подвергся изменениям.



В рабочую субботу, 27 апреля, городской наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику пятницы, сообщает 26 апреля пресс-служба комитета по транспорту. А следующие четыре дня — с 28 апреля по 1 мая включительно — по графику воскресенья. Подробную информацию о маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев можно узнать на Портале общественного транспорта.