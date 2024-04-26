Как будет работать транспорт в Петербурге в первые майские выходные

Майские праздники добавят россиянам выходных и сдвинут рабочие дни. В связи с этим график общественного транспорта и пригородных электричек в Петербурге тоже подвергся изменениям.
В рабочую субботу, 27 апреля, городской наземный транспорт в Петербурге будет работать по графику пятницы, сообщает 26 апреля пресс-служба комитета по транспорту. А следующие четыре дня — с 28 апреля по 1 мая включительно — по графику воскресенья. Подробную информацию о маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев можно узнать на Портале общественного транспорта.
Метрополитен 27 апреля будет работать по расписанию будних дней. В воскресенье, 28 апреля, подземка проработает как по субботам, а остальные три выходных дня — по воскресному графику. О режимах работы станций петербургского метро можно подробнее узнать тут.
Электрички 27 апреля будут ходить по пятничному расписанию, затем три дня — по субботнему, а 1 мая — по графику воскресенья. Узнать расписание движения электропоездов можно на сайте АО «СЗППК».
Напомним, что 30 апреля в Петербурге пройдет первая репетиция парада к 9 мая с участием военной техники. В связи с этим в центре города перекроют ряд улиц, а парковаться запретят уже с полуночи 29 апреля. Перекрытия изменят и трассы троллейбусов. Корректировке подвергнутся маршруты №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, сообщает «Горэлектротранс».