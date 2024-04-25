Где перекроют движение для репетиций парада Победы в Петербурге

Репетиции и проведение торжественного парада к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне перекроют проезд и запретят парковку в центре Петербурга. Первые ограничения вступят в силу уже 29 апреля.



С полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка будет запрещена остановка транспорта. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.