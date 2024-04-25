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    Где перекроют движение для репетиций парада Победы в Петербурге

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    Репетиции и проведение торжественного парада к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне перекроют проезд и запретят парковку в центре Петербурга. Первые ограничения вступят в силу уже 29 апреля.

    С полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка будет запрещена остановка транспорта. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    С 14:00 до 18:30 30 апреля и с 7:00 до 12:30 5 мая для проведения репетиций перекроют проезд по следующим улицам:

    • набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионной улице;
    • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережной Зимней канавки;
    • Дворцовой набережной;
    • Дворцовому проезду;
    • Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

    Напомним, что 30 апреля в Петербурге состоится первая репетиция парада к 9 Мая с участием военной техники. А утром 5 мая пройдет генеральная репетиция. В параде на День Победы в этом году примут участие 4 тысячи человек, а в составе механизированной колонны пройдет 78 единиц техники. «Фонтанка» показывала, как будут украшать Петербург к памятной дате.

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    ПетербургПерекрытия движенияРепетиции парада Победы
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