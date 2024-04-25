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    Когда ждать перекрытий для репетиций парада к 9 Мая в Петербурге

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    Военная техника присоединится к репетициям парада Победы в Петербурге в конце апреля — начале мая. Водителей ждут перекрытия дорог.

    Первая тренировка с техникой к параду 9 Мая в Петербурге состоится 30 апреля в 16 часов. А генеральная репетиция парада Победы пройдет в 10 утра 5 мая. Об этом на тематической пресс-конференции в ТАСС 25 апреля сообщил первый зампред городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.

    На время репетиций в центре будут перекрывать движение транспорта. Какие именно улицы закроют в этом году, пока неизвестно. В прошлом перекрывали часть Невского и Адмиралтейского проспектов, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные, набережные Мойки и Зимней канавки, Миллионную улицу, Дворцовый проезд. Автобусы и троллейбусы на это время пускали в объезд или по укороченным маршрутам.

    О том, как украсят город ко Дню Победы, читайте здесь.

    С начала апреля на Дворцовой площади уже прошли несколько репетиций с оркестром, военнослужащими, сотрудниками силовых ведомств и курсантами Росгвардии. Первая сводная состоялась 23 апреля. В этом году у Ленинградского военного округа возникли сложности с перевозкой военнослужащих на репетиции. Подрядчик, которым стала компания из Хабаровского края, не смогла предоставить автобусы. В итоге перевозку организовал Смольный.

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    ПетербургРепетиции парада ПобедыПерекрытия движения
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