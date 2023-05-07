Центр Петербурга перекроют до обеда. Там пройдет генеральная репетиция парада

В первой половине дня воскресенья, 7 мая, в Петербурге состоится генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы. Улицы в районе Дворцовой площади закроют для транспорта на несколько часов.

Автобусы и троллейбусы на время репетиции пустят по укороченным трассам или в объезд. Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, а также троллейбусов №№ 1, 7, 10, 11, 17 и 22. Троллейбусный маршрут №5 на период перекрытий будет закрыт. Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта читайте здесь.

Первые перекрытия для проведения парада начнут действовать уже днем 8 мая. Основные продлятся до середины дня 9 мая, затем уже вечером на два часа закроют для транспорта Дворцовую и Адмиралтейскую набережные. Также напомним, что до 12:30 9 мая запрещена парковка на на участках набережной Мойки и Миллионой улицы и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.