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    Центр Петербурга перекроют до обеда. Там пройдет генеральная репетиция парада

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В первой половине дня воскресенья, 7 мая, в Петербурге состоится генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы. Улицы в районе Дворцовой площади закроют для транспорта на несколько часов.

    Движение транспорта в центре Петербурга будут перекрывать с 7 часов утра до 12:30. Недоступными станут следующие участки:

    • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста,
    • Миллионная улица,
    • проезд вдоль дома 4 и дома 6–8 по Дворцовой площади,
    • набережная Зимней канавки,
    • Дворцовая набережная,
    • Дворцовый проезд,
    • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта,
    • Адмиралтейская набережная,
    • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

    Автобусы и троллейбусы на время репетиции пустят по укороченным трассам или в объезд. Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, а также троллейбусов №№ 1, 7, 10, 11, 17 и 22. Троллейбусный маршрут №5 на период перекрытий будет закрыт. Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта читайте здесь.

    Первые перекрытия для проведения парада начнут действовать уже днем 8 мая. Основные продлятся до середины дня 9 мая, затем уже вечером на два часа закроют для транспорта Дворцовую и Адмиралтейскую набережные. Также напомним, что до 12:30 9 мая запрещена парковка на на участках набережной Мойки и Миллионой улицы и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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