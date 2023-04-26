Как автобусы и троллейбусы будут объезжать перекрытия из-за репетиций и парада в Петербурге

Репетиции парада ко Дню Победы и сами торжественные мероприятия 9 мая пять дней будут перекрывать движение в центре Петербурга. Общественный транспорт на время перекрытий будет следовать по объездным или укороченным маршрутам.
С 14:00 до 18:30 27 апреля и 4 мая, с 7:00 до 12:30 7 мая, с 15:00 до 16:30 8 мая и с 9:00 до 12:30 9 мая по измененным маршрутам будут следовать автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22, сообщает 26 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Напомним, что в эти дни будут перекрывать движение транспорта по Невскому проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Дворцовой и Адмиралтейской набережных и на некоторых других улицах в районе Дворцовой площади. Подробнее о перекрытиях читайте и смотрите в материалах «Фонтанки».
Автобусы будут следовать:
- №2 — от конечной остановки «Проспект Маршала Жукова» по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по улице Декабристов, Театральной площади, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов в обратном направлении до конечной остановки «проспекта Маршала Жукова»;
- №3 — от конечной остановки «улица Костюшко» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов, Театральной площади, улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «улица Костюшко»;
- №7 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Кадетской и 1-й линий В.О., далее по Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала (обратно — по улице Труда), улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице, Невскому проспекту до конечной остановки «Московский вокзал»;
- №10 — от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Биржевой площади, далее по Биржевой площади, Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, Конногвардейскому бульвару, Исаакиевской площади и далее до конечной остановки «Балтийский вокзал»;
- №22 — от конечной остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов (обратно — по улице Декабристов, Театральной площади, улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице) и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица»;
- №24 — от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Никольской площади, улице Глинки, улице Труда (обратно — по набережной Крюкова канала), площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту (обратно — по Кадетской и 1-й линиям В.О., Университетской набережной, Благовещенскому мосту) до конечной остановки «Метро «Василеостровская»;
- №27 — от конечной остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов, Театральной площади, улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «Белорусская улица»;
- №191 — от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Никольской площади, улице Глинки, улице Труда (обратно — по набережной Крюкова канала), площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и далее до конечной остановки «Метро «Петроградская».
Троллейбусы будут ходить по следующим трассам:
- №1 — от конечной остановки «улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому и Суворовскому проспектам до конечной остановки «Тульская улица»;
- №5 — 27 апреля, 4 мая, 8 мая от конечной остановки «улица Маршала Тухачевского» по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Красногвардейской площади, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому и Невскому проспектам до конечной остановки «проспект Бакунина» (7 мая и 9 мая движение закрыто);
- №7 — от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому и Невскому проспектам, проспекту Бакунина, Мытнинской улице, 8-й Советской улице до конечной остановки «Новгородская улица»;
- №10 — от конечной остановки «улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по Кадетской и 1-й линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С., Ждановской набережной (обратно — по Ждановской набережной, Тучкову мосту), Ждановской улице до конечной остановки «Новоладожская улица» и от конечной остановки «Таллинская улица» по улице Стахановцев, Заневскому и Новочеркасскому проспектам, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому, Невскому, проспекту Бакунина, Мытнинской и 8-й Советской улицам до конечной остановки «Новгородская улица»;
- №11 — от конечной остановки «улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по Кадетской и 1-й линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова (обратно — по Большому проспекту П.С. и Тучкову мосту) до конечной остановки «Съезжинская улица» и от конечной остановки «Таллинская улица» по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому и Суворовскому проспектам до конечной остановки «Тульская улица»;
- №17 — от конечной остановки «улица Костюшко» по действующей трассе до Гороховой улицы, далее по Гороховой, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до конечной остановки «Площадь Труда»;
- №22 — от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому и Суворовскому проспектам до конечной остановки «Тульская улица».