    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    754мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    Перекрывать движение в центре Петербурга из-за репетиций парада Победы начнут 27 апреля

    2031
    15 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    С конца апреля в Петербурге начнут перекрывать улицы для подготовки и проведения парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Первая большая репетиция состоится 27 апреля, сообщает 24 апреля пресс-служба комитета по транспорту.

    Движение транспорта будут перекрывать на следующих участках:

    • с 14:00 до 18:30 27 апреля и 4 мая, а также с 7:00 до 12:30 7 мая — на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда;
    • с 15:00 8 мая до 12:30 9 мая — на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной;
    • с 15:00 до 16:30 8 мая и с 9:00 до 12:30 9 мая — в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда;
    • с 21:00 до 23:00 9 мая — на Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

    Помимо этого, с 0:00 26 апреля до 12:30 часов 9 мая будет запрещена остановка транспорта на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияПарад 9 Мая
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close