Перекрывать движение в центре Петербурга из-за репетиций парада Победы начнут 27 апреля

С конца апреля в Петербурге начнут перекрывать улицы для подготовки и проведения парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Первая большая репетиция состоится 27 апреля, сообщает 24 апреля пресс-служба комитета по транспорту.
Движение транспорта будут перекрывать на следующих участках:
- с 14:00 до 18:30 27 апреля и 4 мая, а также с 7:00 до 12:30 7 мая — на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- с 15:00 8 мая до 12:30 9 мая — на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной;
- с 15:00 до 16:30 8 мая и с 9:00 до 12:30 9 мая — в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- с 21:00 до 23:00 9 мая — на Дворцовой и Адмиралтейской набережных.
Помимо этого, с 0:00 26 апреля до 12:30 часов 9 мая будет запрещена остановка транспорта на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.