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    Первая сводная репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади

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    3 комментария

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    На главной площади Петербурга 23 апреля состоялась первая сводная репетиция парада к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Военные, силовики и курсанты прошли по Дворцовой, тренируясь к 9 Мая.

    Участие в тренировке приняли несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. В том числе — парадный расчет курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии и сводный военный оркестр гарнизона. Росгвардейцы отработали строевые приемы с оружием в торжественном марше.

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    Первая репетиция оркестра к 9 Мая на Дворцовой площади прошла 1 апреля. Ранее портал 47News писал, что у Ленинградского военного округа возникли сложности с подрядчиком для перевозки военнослужащих на репетиции парада Победы. Найти автобусы помог Смольный.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце марта сообщал, что парады к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России. Сегодня стало известно, что акция «Бессмертный полк» отменена в очном режиме из соображений безопасности, но будет проходить с 1 по 12 мая в других форматах.

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    Комментарии 3

    28024795723 Апр 2024 в 18:48
    А не попали ли в кадр места расположения секретных средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами?
    +2−0
    SovietPofigist23 Апр 2024 в 18:34
    Замечательная традиция... С гордостью за Россию будем смотреть всей страной! Уверен, что пройдут в строю и участники СВО - герои наших дней!
    +0−4
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