Первая сводная репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади

На главной площади Петербурга 23 апреля состоялась первая сводная репетиция парада к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Военные, силовики и курсанты прошли по Дворцовой, тренируясь к 9 Мая.

Участие в тренировке приняли несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. В том числе — парадный расчет курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии и сводный военный оркестр гарнизона. Росгвардейцы отработали строевые приемы с оружием в торжественном марше.