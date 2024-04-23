Первая сводная репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
На главной площади Петербурга 23 апреля состоялась первая сводная репетиция парада к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Военные, силовики и курсанты прошли по Дворцовой, тренируясь к 9 Мая.
Участие в тренировке приняли несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. В том числе — парадный расчет курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии и сводный военный оркестр гарнизона. Росгвардейцы отработали строевые приемы с оружием в торжественном марше.
Первая репетиция оркестра к 9 Мая на Дворцовой площади прошла 1 апреля. Ранее портал 47News писал, что у Ленинградского военного округа возникли сложности с подрядчиком для перевозки военнослужащих на репетиции парада Победы. Найти автобусы помог Смольный.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце марта сообщал, что парады к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России. Сегодня стало известно, что акция «Бессмертный полк» отменена в очном режиме из соображений безопасности, но будет проходить с 1 по 12 мая в других форматах.