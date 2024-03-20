Минобороны РФ начинает подготовку к парадам в честь Дня Победы

Военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 2024 году в 28 городах России. Об этом 20 марта сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В них примут участие свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники», — рассказал Сергей Шойгу.

Главный парад традиционно запланирован на Красной площади в Москве. В мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также ожидается полет авиации Воздушно-космических сил РФ.

В пеших колоннах пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС. В том числе по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, а также воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и других училищ. Уточняется, что в параде будут участвовать военнослужащие-женщины.