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    День Победы

    Минобороны РФ начинает подготовку к парадам в честь Дня Победы

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    Военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 2024 году в 28 городах России. Об этом 20 марта сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    «В них примут участие свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники», — рассказал Сергей Шойгу.

    Главный парад традиционно запланирован на Красной площади в Москве. В мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники. Также ожидается полет авиации Воздушно-космических сил РФ.

    В пеших колоннах пройдут полки, батальоны, роты по видам и родам войск ВС. В том числе по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, а также воспитанники суворовских, нахимовского, кадетского и других училищ. Уточняется, что в параде будут участвовать военнослужащие-женщины.

    В прошлом году от парада и других праздничных массовых мероприятиях на 9 мая отказались в Курской, Белгородской областях и в Севастополе.

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    День ПобедыСергей ШойгуПарад
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