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    Впервые в новейшей истории. В Севастополе отменили парад на 9 Мая

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    Министерство обороны РФ приняло решение отменить военный парад на 9 Мая в Севастополе. Об этом 20 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости. Отметим, что подобное решение принято впервые в истории Российской Федерации. Ранее парад Победы лишь переносили из-за пандемии коронавируса в 2020 году, когда он состоялся 24 июня.

    По словам Развожаева, информация о решении Минобороны поступила от командующего Черноморским флотом, уточняет ТАСС.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове из соображений безопасности отменили праздничные первомайские демонстрации, шествия «Бессмертного полка» и парад 9 Мая. Севастополь является городом федерального значения, в котором проведение парада назначается указом министра обороны.

    Также от парада и других праздничных массовых мероприятий, приуроченных к Дню Победы, отказались в ряде регионов. Речь идет о Курской, Белгородской областях и еще шести приграничных субъектах РФ.

    Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году обойдется без шествия по центральным городским улицам и пройдет в Интернете.

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