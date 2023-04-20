Впервые в новейшей истории. В Севастополе отменили парад на 9 Мая

Министерство обороны РФ приняло решение отменить военный парад на 9 Мая в Севастополе. Об этом 20 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет РИА Новости. Отметим, что подобное решение принято впервые в истории Российской Федерации. Ранее парад Победы лишь переносили из-за пандемии коронавируса в 2020 году, когда он состоялся 24 июня.

По словам Развожаева, информация о решении Минобороны поступила от командующего Черноморским флотом, уточняет ТАСС.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове из соображений безопасности отменили праздничные первомайские демонстрации, шествия «Бессмертного полка» и парад 9 Мая. Севастополь является городом федерального значения, в котором проведение парада назначается указом министра обороны.