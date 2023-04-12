В Крыму и Севастополе в этом году не будут проводить первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка»

В Крыму и Севастополе весной этого года из соображений безопасности отменили праздничные первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Об этом 12 апреля сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.



Он добавил, что в Крыму не будут проводить и парад на 9 Мая. «Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы», — написал Аксенов.



В Севастополе, который является городом федерального значения, решение об отмене парада 9 мая пока не принято, заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что решение о проведении парада находится в ведении министерства обороны, с которым сейчас идут консультации.

