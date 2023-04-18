«Представляете, какой будет наплыв людей». «Бессмертный полк» уводят с центральных улиц в Интернет

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В этом году в составе «Бессмертного полка» Санкт-Петербурга будут участники боевых действий в Донбассе и на Украине. Формат акции определится к вечеру 18 апреля, но, скорее всего, шествие отменят. Теракт на Университетской набережной сыграл в этом свою роль.



Тысячи людей несут портреты участников Великой Отечественной войны. Бесмертный полк в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Тысячи людей несут портреты участников Великой Отечественной войны. Бесмертный полк в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Тысячи людей несут портреты участников Великой Отечественной войны. Бесмертный полк в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Тысячи людей несут портреты участников Великой Отечественной войны. Бесмертный полк в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В последний раз такое было из-за уже подзабытой пандемии коронавируса. Все началось с того, что 12 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе приняли решение не проводить первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка». Из соображений безопасности в Крыму отменили и торжественное прохождение войск 9 Мая. В городе-герое Севастополе приказом министра обороны назначен военный парад (не путать с торжественным прохождением войск), отменить его тоже может только министр обороны своим приказом.



Шествие Бессмертного полка в 2019 году Константин Селин / «Фонтанка.ру» / архив

Спустя неделю председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что День Победы будет проходить «в смешанном формате» — очно и онлайн — в Москве и других городах России.



Шествие Бессмертного полка в 2018 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Затем пресс-секретарь ООД «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова заявила, что в этом году «формата привычного (шествия) не будет».

Вместо шествия участникам акции предлагают разместить портреты своих ветеранов на автомобиле, одежде или бейдже, а также на месте аватара в соцсетях.



Шествие Бессмертного полка в 2018 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





«Мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей», — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Геннадий Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



В московских МФЦ с 24 апреля можно будет получить бесплатно футболку с портретом своего героя. Проект реализует совместно с «Бессмертным полком России» молодежное крыло Общероссийского народного фронта. Для этого достаточно прийти с распечатанной фотографией героя в один из столичных МФЦ и передать ее сотруднику центра, указав контактные данные, имя фронтовика и необходимый размер футболки.



Бессмертный полк в 2017 году «Фонтанка.ру»

Тем, кто 9 Мая выполняет свой профессиональный долг — журналистам, волонтерам, сотрудникам правопорядка, — предлагается прикрепить к одежде бейдж с фотографией своего героя.



Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России, депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева, в свою очередь, призвала делиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях с хештегом #нашБессмертныйполк. Их «Бессмертный полк России» разместит на своих интернет-ресурсах в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хештегом будет создан видеоколлаж.

В рамках «Бессмертного полка» для автомобилистов предлагается разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Главное — сделать это так, чтобы портреты не мешали обзору водителя. Оформить фотографии можно через специальный онлайн-конструктор на сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru. Геннадий Иванов отметил, что включиться в эту акцию могут не только автовладельцы, но и службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства.



Автомобили, кстати, как показывает практика, могут оказаться в зоне риска. В прошлом году в Петербурге мужчина облил бензином и поджег автомобиль Ford F-150 с наклейками «Бессмертный полк», «Трофейный», «Уважайте ветеранов, они сражались за нашу родину 1941–1945». Дело прекратили в связи с примирением сторон — поджигатель извинился и возместил причиненный ущерб.

Также надо отметить, что в прошлые годы акция «Бессмертный полк», особенно в онлайн-формате, не раз сталкивалась с провокациями, которые становились уголовными делами о реабилитации нацизма. Злоумышленники пытались внести в ряды ветеранов фотографии Гитлера, Геббельса, Бандеры и казненных за измену генералов Власова и Краснова.

Что же касается уличных шествий, то и здесь не обходилось без скандалов. Так, в 2022 году двум петербурженкам после акции вменяли дискредитацию ВС РФ, они шли с пацифистским плакатом, на который была нанесена надпись: «Воевали, чтобы никогда больше не повторять», и зелеными лентами. Но суд производство по делам прекратил за отсутствием состава.



Почему шествия «Бессмертного полка» не будет в 2023 году? Причин отмены шествия, как следует из высказываний Елены Цунаевой две: солидарность и безопасность.

«К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым, — отметила Цунаева. — Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты».

В Петербурге, как рассказал «Фонтанке» руководитель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Юрий Лелюх, смогут определиться с форматом акции только к вечеру 18 апреля.

«У нас сегодня во второй половине дня будет совещание центрального штаба, — сообщил Лелюх. — Пока я ничего сказать не могу. Но там, видимо, уже принято решение».

В качестве причины возможной отмены шествия Лелюх назвал террористическую угрозу.



«Теракт на Университетской набережной — это случай, который является венцом того, что опасность существует, — сказал он. — Представляете, какой будет наплыв людей. Удержать, не проглядеть — это очень серьезная работа для спецслужб».

При этом региональный координатор отметил, что и в этом году в акции «Бессмертный полк» в Петербурге, вне зависимости от формата проведения, будут представлены портреты участников военной операции.

«А почему нет? Я еще в прошлом году высказался на брифинге, что они герои своей мамы, жены, сестры, брата, — сказал Юрий Лелюх. -. Это наши современные герои, те же ребята, которые в 41–45 году были, только в наше время. Для каждой семьи любой родственник, который там участвует — герой».

Незадолго до этого разговора сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила «Фонтанке», что в этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет без шествия по центральным городским улицам, в том числе и в Петербурге.



«Бессмертный полк» впервые прошел по Невскому проспекту 9 мая 2014 года вслед за колонной ветеранов. Тогда в шествии приняли участие 10 тысяч человек.



Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2014 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2014 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2014 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Поделиться Поделиться





Спустя год по Невскому прошествовало, по разным оценкам, от 150 до 300 тысяч человек с портретами своих ветеранов. В Москве колонна насчитывала полмиллиона участников, во главе ее шел президент Владимир Путин. Спустя месяц, в июне 2015 года, организаций, координирующих проведение шествий по стране, стало две. Кроме томского историко-патриотического движения «Бессмертный полк», существующего с 2012 года, появилось общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Предшествовало этому расщеплению письмо президенту Путину, подписанное 242 координаторами томского «Бессмертного полка». Авторы послания просили защитить «Бессмертный полк» от появления забюрократизированных организаций с тем же названием, а его устав — от нарушений. Тогда же координаторы движения впервые попросили государственные гранты на свою деятельность.



Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2018 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2018 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2018 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2018 году Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру / архив Поделиться Поделиться





В 2019 году последнее перед пандемией коронавируса шествие «Бессмертного полка» собрало на Невском проспекте рекордные 1,2 миллиона человек. И даже в 2020-м, нарушая коронавирусные запреты на шествия и массовые мероприятия, многие петербуржцы снова вышли на Невский с портретами своих родных, хотя им предложили альтернативу — отправить фото и истории своих героев на специальный сайт для проведения виртуального шествия. В 2021 году федеральный Роспотребнадзор вновь перевел «Бессмертный полк» в Петербурге в онлайн-формат. И, наконец, в 2022 году после двухлетнего перерыва народное шествие вернулось на Невский проспект. Уже тогда региональный штаб «Бессмертного полка» в Петербурге заявил, что родственники погибших на территории Украины участников боевых действий смогут прийти с их портретами, а колонна «Бессмертного полка» будет нести растяжку с буквой Z. В 2022 году по подсчетам МВД в шествиях «Бессмертного полка» в России приняли участие в общей сложности 12 миллионов человек.



Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2019 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2019 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2019 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2019 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Шествие бессмертного полка в Санкт-Петербурге в 2019 году Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

