    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как 0

    3 м/с, сев

    766мм

    61%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Будем рады». В Петербурге на «Бессмертный полк» можно будет принести портреты погибших участников спецоперации

    971

    В Петербурге на «Бессмертный полк» родственники погибших участников боевых действий на территории Украины могут принести их портреты. Об этом 27 апреля рассказал заместитель руководителя регионального штаба акции Юрий Лелюх, передаёт корреспондент «Фонтанки».

    «Сегодня у нас в связи с событиями прибавилось очень много наших молодых героев, наших современников. Допускается и приветствуется: пусть родственники идут с их портретами. Мы будем только рады», — сказал Лелюх.

    Он добавил, что колонна «Бессмертного полка» в Петербурге будет нести растяжку с буквой Z.

    В 2022 году памятная акция «Бессмертный полк» пройдёт в режиме офлайн. Участники собираются на площади Александра Невского. Начало шествия — 9 Мая в 15:00. С программой мероприятий на вторые майские праздники можно ознакомиться здесь.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний