«Будем рады». В Петербурге на «Бессмертный полк» можно будет принести портреты погибших участников спецоперации

В Петербурге на «Бессмертный полк» родственники погибших участников боевых действий на территории Украины могут принести их портреты. Об этом 27 апреля рассказал заместитель руководителя регионального штаба акции Юрий Лелюх, передаёт корреспондент «Фонтанки».



«Сегодня у нас в связи с событиями прибавилось очень много наших молодых героев, наших современников. Допускается и приветствуется: пусть родственники идут с их портретами. Мы будем только рады», — сказал Лелюх.



Он добавил, что колонна «Бессмертного полка» в Петербурге будет нести растяжку с буквой Z.

