«Бессмертный полк» и три концерта. Что будет происходить в Петербурге на вторые майские

В Петербурге во время вторых майских праздников в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны пройдёт 184 памятных мероприятия, основные из них — с 7 по 9 мая. Об этом 27 апреля сообщил комитет по социальной политике, передаёт корреспондент «Фонтанки».

7 мая в 17:00 в Ледовом дворце состоится большой праздничный концерт.



8 мая на 11:00 запланировано возложение венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. В этот же день пройдёт концерт в БКЗ «Октябрьский».



9 Мая начнется с военного парада на Дворцовой площади в 10:00. Затем, в 12:00, в честь праздника дадут выстрел из оружия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Планируется, что его произведёт житель блокадного Ленинграда и ветеран военной службы, капитан 1-го ранга в отставке Виталий Митрофанович Ребров.

