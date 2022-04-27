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    «Бессмертный полк» и три концерта. Что будет происходить в Петербурге на вторые майские

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    6 комментариев

    В Петербурге во время вторых майских праздников в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны пройдёт 184 памятных мероприятия, основные из них — с 7 по 9 мая. Об этом 27 апреля сообщил комитет по социальной политике, передаёт корреспондент «Фонтанки».

    7 мая в 17:00 в Ледовом дворце состоится большой праздничный концерт.

    8 мая на 11:00 запланировано возложение венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. В этот же день пройдёт концерт в БКЗ «Октябрьский».

    9 Мая начнется с военного парада на Дворцовой площади в 10:00. Затем, в 12:00, в честь праздника дадут выстрел из оружия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Планируется, что его произведёт житель блокадного Ленинграда и ветеран военной службы, капитан 1-го ранга в отставке Виталий Митрофанович Ребров.

    В 14:30 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади на ретроавтомобилях торжественно проедут ветераны.

    «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в офлайне. Колонна стартует в 15:00 (откуда — пока неизвестно). Запланирована также праздничная программа на Дворцовой площади, которая начнётся в 16:00. Вечером, в 22:00, состоится праздничный салют. Место, где он пройдёт, пока не анонсируют.

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    Комментарии (6)

    serzh.ferro
    а что с 1 мая? мир труд май под запретом нынче?
    Dmitry Antonov
    А что запланировано на первые майские? Всё-таки, международный праздник День трудящихся появился ранее Дня победы и отмечается всем прогрессивным человечеством. Как можно себе представить день 1-го мая без праздничного шествия/демонстрации трудящихся? С его неповторимыми, добрыми и оптимистичными лозунгами, с детства всем известными?
    pgrad
    Они считают, что нам неважно на все это смотреть. Они уверены, что нам глаза замазаны празднованием, и мы, несморя ни на что, будем радрстно праздновать.
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