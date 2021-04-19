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Федеральный Роспотребнадзор перевел петербургский «Бессмертный полк» в онлайн-формат

В День Победы «Бессмертный полк» проведут на страницах соцсетей

Акция «Бессмертный полк» в Петербурге, несмотря на ранее анонсированный офлайн-формат, пройдёт в соцсетях. Как рассказал «Фонтанке» 19 апреля руководитель регионального штаба акции Андрей Краснобаев, причиной стало решение федерального Роспотребнадзора.

«Первоначально были достигнуты договорённости со Смольным, что акция состоится как в доковидные времена, если разрешат санитарные врачи. Сегодня нам в ходе онлайн-совещания штаба сообщили, что разрешения получить не удалось», — отметил он. По словам Краснобаева, участникам предложат выкладывать фотографии родственников в социальных сетях. «Про акцию в июне пока говорить рано», — добавил он.

Ранее Краснобаев анонсировал многотысячное шествие по Невскому проспекту. В 2020 году шествие пришлось отменять из-за пандемии коронавируса.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

156817362
Роспопов надзор, контора фашисткого толка.
alexA
Ну в этот раз я положу на роснепотреббезграмотность с прибором и на "Бессмертный полк" пойду сам.
Local
Тогда может и парад в онлайн-формате провести.Экономия будет приличная,да и возможность разнесения заразы снизится.
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