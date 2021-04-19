Федеральный Роспотребнадзор перевел петербургский «Бессмертный полк» в онлайн-формат

«Первоначально были достигнуты договорённости со Смольным, что акция состоится как в доковидные времена, если разрешат санитарные врачи. Сегодня нам в ходе онлайн-совещания штаба сообщили, что разрешения получить не удалось», — отметил он. По словам Краснобаева, участникам предложат выкладывать фотографии родственников в социальных сетях. «Про акцию в июне пока говорить рано», — добавил он.



Ранее Краснобаев анонсировал многотысячное шествие по Невскому проспекту. В 2020 году шествие пришлось отменять из-за пандемии коронавируса.

