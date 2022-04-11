Принял участие в классном часе «Моя малая Родина — Колпино». Петербургского студента приговорили к обязательным работам за фото на сайте «Бессмертного полка»

Городской суд признал виновным в реабилитации нацизма студента Георгия Громаду, отправившего на сайт «Бессмертного полка» фото изменника Родины. Это первый приговор в Петербурге по статье 354.1 УК РФ.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 11 апреля, суд назначил Громаде наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

