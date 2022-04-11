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    Принял участие в классном часе «Моя малая Родина — Колпино». Петербургского студента приговорили к обязательным работам за фото на сайте «Бессмертного полка»

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    Городской суд признал виновным в реабилитации нацизма студента Георгия Громаду, отправившего на сайт «Бессмертного полка» фото изменника Родины. Это первый приговор в Петербурге по статье 354.1 УК РФ.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 11 апреля, суд назначил Громаде наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов
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    «Адвокат в ходе судебных заседаний отмечала, что Громада, являясь учащимся колледжа, прошел инструктажи по безопасности в интернете, ответственности за участие в несанкционированных митингах, принял участие в классном часе «Моя малая Родина — Колпино», послушал про международный терроризм как угрозу безопасности России», — добавили в пресс-службе.

    Объединённая пресс-служба судов

    В мае 2020 года 21-летний Громада разместил на сайте «Бессмертного полка» заявку с именем, фамилией и фотографией Петра Краснова — генерала, казненного за измену Родине. В ходе предварительного следствия свой поступок студент объяснил «эмоциями». Его возмутило, что на празднование Дня Победы выделяется большой бюджет, при этом, по его мнению, ветераны «живут плохо». «В отместку» он подал провокационную заявку.

    В ходе судебного процесса Громада вину признал и заявил, что ему стыдно перед ветеранами, а в первую очередь перед своей бабушкой.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов

    С середины марта СК Петербурга регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении жителей города, которые два года назад размещали на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов и военных преступников.

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    Комментарии (1)

    Greedleak
    А господин, на частной территории которого установлен памятник Краснову, уже сидит?
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