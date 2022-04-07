В Петербурге вынесут первый приговор за фото на сайте «Бессмертного полка». Студенту грозит 300 часов обязательных работ

Как сообщает 7 апреля объединенная пресс-служба городских судов, фигурант — Георгий Громада — вину признал и раскаялся. Он просил рассмотреть дело в особом порядке, но слушалось оно в общем. Защита просила обязательные работы в минимальном размере, сам Громада просил об «общественных» работах. В судебном заседании давать показания он отказался.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Последнее слово обвиняемый скажет завтра.
Во время предварительного следствия 21-летний Громада объяснял, что в 2020 году накануне празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне пользователи «ВКонтакте» стали поздравлять ветеранов, «говорили, что Сталин — молодец и привел советский народ к победе». Громаду это возмутило — по его мнению, ветераны статьи в интернете не читают, живут плохо, а на празднование Дня Победы выделяется огромное количество денег. Поэтому, пояснил петербуржец, он «на эмоциях, в отместку» решил разместить на сайте «Бессмертного полка» заявку с именем, фамилией и фотографией Петра Краснова — генерала, казненного за измену родины. Громада пояснил, что за это ему стыдно перед ветеранами, а в первую очередь — перед своей бабушкой.