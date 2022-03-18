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Дело о «реабилитации нацизма» возбудили в Петербурге на нижегородца за портрет Бандеры на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году

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Спустя два года сотрудники Центра «Э» петербургского главка пришли за 23-летним уроженцем Нижнего Новгорода, который разместил портрет украинского националиста Степана Бандеры среди ветеранов Великой Отечественной войны.

Молодого человека задержали накануне около половины девятого вечера у дома 17 по улице Комсомола, стало известно «Фонтанке» 18 марта.

По версии следствия, в мае 2020 года он через администрируемый им профиль в сети «ВКонтакте» разместил на сайте «Бессмертный полк» портрет лидера украинских националистов времен ВОВ.

В ходе обыска у него дома изъяли мобильный телефон, два аэрозольных пистолета с патронами к ним.

Ранее мужчина дважды попадал в поле зрения полиции в связи с вандализмом и мелкой кражей.

Пока он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на двое суток.

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Комментарии (10)

alexadmin
Даже таких дурачков коробит от лицемерного победобесия. Выражаются как могут.
260606060
Парень понятно дурак, но у полиции более важных дел нет что ли? 2 года ведь расследовали. Пенсионеров на миллионы мошенники ежедневно обманывают, лучше б их ловили.

Кстати интересно, куда голодающий делся, который здесь ежедневно денег на карту просил?
267188598
Зазомбированный враньём фейкороликов ютюба-пентагона-голливуда.
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