Дело о «реабилитации нацизма» возбудили в Петербурге на нижегородца за портрет Бандеры на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году

По версии следствия, в мае 2020 года он через администрируемый им профиль в сети «ВКонтакте» разместил на сайте «Бессмертный полк» портрет лидера украинских националистов времен ВОВ.

Молодого человека задержали накануне около половины девятого вечера у дома 17 по улице Комсомола, стало известно «Фонтанке» 18 марта.

Спустя два года сотрудники Центра «Э» петербургского главка пришли за 23-летним уроженцем Нижнего Новгорода, который разместил портрет украинского националиста Степана Бандеры среди ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе обыска у него дома изъяли мобильный телефон, два аэрозольных пистолета с патронами к ним.



Ранее мужчина дважды попадал в поле зрения полиции в связи с вандализмом и мелкой кражей.



Пока он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на двое суток.

