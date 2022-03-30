Неоправданная жесткость. Суд не стал арестовывать петербуржца за Гитлера в полку ветеранов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 марта Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении Васильева под стражу и не нашёл для этого поводов.
Согласно УПК, самая строгая мера применяется, если за преступление предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы. В СИЗО рискуют уехать также те, чья личность не установлена, кто бегал от предварительного следствия или суда, нарушал ранее избранную меру либо не имеет постоянного места жительства.
Третья часть статьи 354.1 УК РФ, которую вменяют Васильеву, относится к преступлениям небольшой тяжести. Верхняя планка наказания — три года колонии. Под дополнительные критерии 33-летний петербуржец также не подходит: не бегал, не сидел, работает. По данным «Фонтанки», в Выборгском районе у него семья и квартира.
Васильеву вменяют портрет Адольфа Гитлера, который появился на сайте «Бессмертного полка» в мае 2020 года. Вину он не признаёт.
Тогда же в список ветеранов, по данным СК, заявляли Степана Бандеру, Андрея Власова и двух Йозефов — Геббельса и Менгеле. Двоих фигурантов оставили под подпиской, и только в отношении третьего — уроженца Нижнего Новгорода — вышли в суд с ходатайством о мере пресечения. Просили запрет определённых действий, возражений не было.
В пресс-службе суда напомнили, что в соответствии со статьёй 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.