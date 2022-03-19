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В Петербурге обвиняемому в реабилитации нацизма запретили появляться на параде 9 Мая

Калининский суд Петербурга избрал меру пресечения фигуранту дела о реабилитации нацизма. Парад в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт без него, возможности пополнить «Бессмертный полк» его также лишили.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 19 марта суд согласился со следствием и ограничил свободу 23-летнего Фёдора Белова запретом определённых действий. До 16 мая его лишают ночных прогулок, Интернета и любых массовых мероприятий. Писать, звонить и телеграфировать в ближайшие два месяца ему позволено следователю, адвокату, медикам, пожарным и своей управляющей компании.

О задержании Белова «Фонтанка» писала накануне. По версии следствия, уроженец Нижнего Новгорода в мае 2020 года из квартиры на Гражданском проспекте отправил заявку на сайт «Бессмертный полк» с портретом украинского националиста Степана Бандеры. В подписи не лукавил.

«Белову предъявлено обвинение. Вину полностью признал», — уточнили в суде.

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Комментарии (4)

ДЮрьевич
В подписи не лукавил? Это подписался кто он? И его почти два года искали?
Piter Russo
Я бы к добавил к этому 12 месяцев уборки территории Пискаревского мемориального кладбища.
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