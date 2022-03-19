В Петербурге обвиняемому в реабилитации нацизма запретили появляться на параде 9 Мая

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 19 марта суд согласился со следствием и ограничил свободу 23-летнего Фёдора Белова запретом определённых действий. До 16 мая его лишают ночных прогулок, Интернета и любых массовых мероприятий. Писать, звонить и телеграфировать в ближайшие два месяца ему позволено следователю, адвокату, медикам, пожарным и своей управляющей компании.



О задержании Белова «Фонтанка» писала накануне. По версии следствия, уроженец Нижнего Новгорода в мае 2020 года из квартиры на Гражданском проспекте отправил заявку на сайт «Бессмертный полк» с портретом украинского националиста Степана Бандеры. В подписи не лукавил.

