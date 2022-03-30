Суд ограничил свободу петербуржца по «нацистскому» делу. Он признал, что делал из Геббельса ветерана

«Фонтанка» писала , что силовики нагрянули к 50-летнему Амханицкому 24 марта. Следствие считает, что в мае 2020 года он под профилем на выдуманное имя разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Йозефа Геббельса, чем реабилитировал нацизм. После обыска петербуржца отпустили под подписку о невыезде.

В марте СК возбуждает дела по «нацистской» статье одно за другим. Все касаются мая 2020 года, когда, по данным следствия, в полк ветеранов тогда виртуально продвигали Бандеру, Власова, Геббельса, Менгеле и Гитлера.



Задержаны пятеро. Первому фигуранту за снимок Бандеры суд по просьбе следствия до 16 мая запретил ночные прогулки, интернет и массовые мероприятия. К петербуржцу, который якобы использовал фото фюрера, Следком отнёсся в разы строже, но понимания у суда не нашёл.

