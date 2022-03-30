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Суд ограничил свободу петербуржца по «нацистскому» делу. Он признал, что делал из Геббельса ветерана

Дзержинский районный суд Петербурга ограничил запретом определённых действий свободу Андрея Амханицкого, обвиняемого в реабилитации нацизма. СК просил не жалеть и найти фигуранту место в следственном изоляторе.

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«Суд следствию отказал за необоснованностью, избрав фигуранту запрет определённых действий», — сообщает 30 марта объединённая пресс-служба судов города.

«Фонтанка» писала, что силовики нагрянули к 50-летнему Амханицкому 24 марта. Следствие считает, что в мае 2020 года он под профилем на выдуманное имя разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Йозефа Геббельса, чем реабилитировал нацизм. После обыска петербуржца отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе суда уточнили, что Амханицкий признал вину.

В марте СК возбуждает дела по «нацистской» статье одно за другим. Все касаются мая 2020 года, когда, по данным следствия, в полк ветеранов тогда виртуально продвигали Бандеру, Власова, Геббельса, Менгеле и Гитлера.

Задержаны пятеро. Первому фигуранту за снимок Бандеры суд по просьбе следствия до 16 мая запретил ночные прогулки, интернет и массовые мероприятия. К петербуржцу, который якобы использовал фото фюрера, Следком отнёсся в разы строже, но понимания у суда не нашёл.

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Комментарии (1)

07A
Адольф ближе юстиции чем Йозеф?
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