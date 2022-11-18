В Петербурге суд отпустил поджигателя, уничтожившего «Форд» с патриотическими надписями. Ему всё простили

Обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества избежал приговора за огненную расправу над патриотическим автомобилем в Кировском районе Петербурга, жертвой которой стала не одна машина. Владельцы обгоревшего транспорта жаждой мести не пылали.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 18 ноября, освободить Алексея Летунова от уголовного преследования просили потерпевшие. Фигуранту вменяли статью 167 УК, за поджог он мог получить до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.
По материалам дела, мартовской ночью Летунов пришёл на проспект Стачек, 55, с бензином в пластиковой бутылке, вылил его на Ford F-150, обращавший на себя внимание наклейками «Бессмертный полк», «Трофейный», «Уважайте ветеранов, они сражались за нашу родину 1941–1945», чиркнул спичкой и сбежал после того, как увидел, что машина вспыхнула.
Пикап стоимостью 1,1 млн рублей оказался уничтожен. Досталось и припаркованному рядом Nissan Qashqai петербурженки. Её автомобилю повезло больше — за 33 тысячи его удалось отремонтировать.
В суде уточнили, что Летунов признал вину, извинился перед женщиной и 66-летним владельцем Ford и возместил причинённый вред.
Кировский районный суд прекратил дело в связи с примирением сторон. Летунова освободили из-под стражи в зале суда.
В следственном изоляторе мужчина провёл около полугода. Судя по картотеке суда, его арестовали 13 мая.