В Петербурге суд отпустил поджигателя, уничтожившего «Форд» с патриотическими надписями. Ему всё простили

Обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества избежал приговора за огненную расправу над патриотическим автомобилем в Кировском районе Петербурга, жертвой которой стала не одна машина. Владельцы обгоревшего транспорта жаждой мести не пылали.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 18 ноября, освободить Алексея Летунова от уголовного преследования просили потерпевшие. Фигуранту вменяли статью 167 УК, за поджог он мог получить до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

