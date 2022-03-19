Поджог патриотического «Форда» в Автово стал уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после пожара, оставившего жителя Кировского района Петербурга без автомобиля. Американский пикап, который привлекал внимание на дорогах, не оставил равнодушным и пиромана.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, автомобильный пожар на проспекте Стачек, 55, квалифицировали по статье 167 УК — умышленное повреждение имущества. Судя по записям с камер, Ford F-150 загорелся не без посторонней помощи.

