Поджог патриотического «Форда» в Автово стал уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после пожара, оставившего жителя Кировского района Петербурга без автомобиля. Американский пикап, который привлекал внимание на дорогах, не оставил равнодушным и пиромана.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, автомобильный пожар на проспекте Стачек, 55, квалифицировали по статье 167 УК — умышленное повреждение имущества. Судя по записям с камер, Ford F-150 загорелся не без посторонней помощи.
Отсматривая видео, полицейские узнали, что в половине третьего ночи 18 марта интерес к припаркованной машине проявил прохожий. Камера запечатлела его манипуляции у правого переднего колеса и спешное отступление.
«Выгорело подкапотное пространство и частично салон автомобиля. Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — рассказали в ведомстве.
По данным «Фонтанки», 22-летний Ford F-150 принадлежит петербуржцу, которому в прошлом месяце исполнилось 66 лет. Его пикап обращал на себя внимание многочисленными наклейками патриотического толка: «Бессмертный полк», «Трофейный», «Уважайте ветеранов, они сражались за нашу родину 1941–1945» и тому подобными.