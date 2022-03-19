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Поджог патриотического «Форда» в Автово стал уголовным делом

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Уголовное дело возбуждено после пожара, оставившего жителя Кировского района Петербурга без автомобиля. Американский пикап, который привлекал внимание на дорогах, не оставил равнодушным и пиромана.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, автомобильный пожар на проспекте Стачек, 55, квалифицировали по статье 167 УК — умышленное повреждение имущества. Судя по записям с камер, Ford F-150 загорелся не без посторонней помощи.

Фото: Скриншот Нетипичный Питер
Фото: Скриншот Нетипичный Питер
Фото: Скриншот Нетипичный Питер
Фото: Скриншот Нетипичный Питер
Фото: Скриншот Нетипичный Питер
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Отсматривая видео, полицейские узнали, что в половине третьего ночи 18 марта интерес к припаркованной машине проявил прохожий. Камера запечатлела его манипуляции у правого переднего колеса и спешное отступление.

«Выгорело подкапотное пространство и частично салон автомобиля. Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», 22-летний Ford F-150 принадлежит петербуржцу, которому в прошлом месяце исполнилось 66 лет. Его пикап обращал на себя внимание многочисленными наклейками патриотического толка: «Бессмертный полк», «Трофейный», «Уважайте ветеранов, они сражались за нашу родину 1941–1945» и тому подобными.

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Комментарии (10)

***_555
Трофей? Ветеринар из какой страны, воевавший против Форда?
ssr
К сожалению их не много, но они порчу наводят...
J.Yagn
Никто не имеет права сжигать чужую собственность! Что бы на ней не было написано
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