«Удивительно то, что подобное произошло». Почему Смольному будет сложно расследовать тайную подготовку Юнармии к параду

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтнака.ру»

Главный санитарный врач Петербурга не намерена спускать на тормозах юнармейский вопрос, который возник за неделю до парада Победы. Пять репетиций с участием школьников прошли незаметно для Натальи Башкетовой, «тайное» стало явным, когда подготовка подошла к финальной стадии. Безопасности детей в условиях пандемии 18 июня посвятили выпуск ежедневной передачи «Петербург против коронавируса». Соратницей Башкетовой выступила детский омбудсмен Анна Митянина. Из городских чиновников не пришел никто.



Женский разговор состоялся в эфире канала «Санкт-Петербург» сразу после первой сводной репетиции парада на Дворцовой. Ведущая Елена Болдышева представила гостей и обозначила тему. «Вы сегодня выразили обеспокоенность в связи с тем, что в городе намечается массовое мероприятие с участием детей, расскажите об этом, пожалуйста», — попросила она уполномоченного по правам ребенку Анну Митянину.

«Да, совершенно верно, — кивнула омбудсмен. — Мне стало известно, что при подготовке к проведению торжественного мероприятия, парада Победы, планируется привлечь воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия».

Откуда ей стало об этом известно, Митянина не сообщила, но уточнила, что ни один родитель к ней не обращался. Зато она сама написала губернатору Беглову и предложила «принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних жителей».

«Я очень надеюсь, что подобная ситуация будет воспринята очень серьезно, — подчеркнула она. — Потому что все, что мы делали до сегодняшнего дня для наших горожан, свидетельствует о том, что мы все делали правильно. Я понимаю, что ребята расстроены, что каким-то образом нарушаются их ожидания, но я в то же время обращаюсь к взрослым, говоря о том, что на чаше весов здоровье и безопасность детей, и мне кажется, что, несмотря на расстройство ребят, разумнее от участия отказаться».

Фото: скриншот с сайта телеканала «Санкт-Петербург»

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова Анну Митянину слушала с напряженным лицом. Карандаш в ее руке то ходил маятником, то возмущенно замирал перпендикулярно поверхности стола. Причина карандашных маневров прояснилась после того, как ей дали слово. Во-первых, санитарная служба понятия не имела, что юнармейцы готовятся к параду на Дворцовой. Во-вторых, они все должны были быть изолированы от семей, а перед днем Х протестированы. Потому как, хоть ситуация в Петербурге и «потихонечку выправляется», нельзя «разрушить то хрупкое состояние, которого добился город». «И не можем подвергать риску здоровье всех участников, и тем более детей», — сказала Башкетова.

«Мы поняли, что ситуация остается непростой, несмотря на то, что мы вышли на плато», — теперь закивала уже телеведущая Болдышева. Отвечать за всех военных разом выпало заместителю командующего войсками ЗВО по военно-политической работе Юрию Евтушенкову. Комментарий у него взяли во время репетиции, и в прямой эфир выдали в записи. Юрий Евтушенков был спокоен, как политрук. Все участники парада, рассказал он, снабжены масками и перчатками, им измеряют температуру, родитель каждого юнармейца дал письменное согласие, а 20 июня, по согласованию с Роспотребнадзором, детей проверят на коронавирус.



Только после этого Башкетова подтвердила, что, оказывается, с командованием Западного военного округа уже достигнута договоренность. К полудню 19 июня ей предоставят списки школьников для последующей проверки их домашних условий и контрольного тестирования.

Ни разу во время передачи не прозвучало, что помимо юнармейцев к параду готовятся 64 воспитанника кадетского корпуса Федеральной службы охраны. В отличие от суворовцев и нахимовцев, которые также задействованы, кадеты ФСО находятся в ведении комитета по образованию Смольного. Класс сформирован на базе 145-й среднеобразовательной школы.

На этом женский разговор можно было бы считать завершенным, но ведущая принадлежащего Смольному телеканала вдруг задала скользкий вопрос. Сначала она напомнила, что за сутки в городе выявлен 231 новый случай COVID-19, и в контексте надвигающегося парада это звучало как «сразу 231 случай», а не утешительные «всего 231». А затем спросила Анну Митянину, кто понесет ответственность за то, что юнармейцы все это время, как только что выяснилось, принимали участие в тренировках.



«Вы знаете, для меня удивительно то, что подобное произошло, — ответила омбудсмен. — Я думаю, что это повод для дальнейшего рассмотрения органами, которые контролируют соблюдение санэпидемиологического режима сейчас в городе …Мне кажется это странным со стороны руководства Юнармии исключительно на основании собственной ответственности принимать такие решения».

Голос Анны Митяниной даже немного задрожал, когда она говорила, что не очень-то верит в осознанное согласие родителей на участие собственных детей в параде. «Я думаю, это повод разобраться, кто принимал, ответственно или нет, такое решение, и почему ни Роспотребнадзор, ни правительство города соответствующим образом не было уведомлено об участии именно несовершеннолетних».

«Я понимаю, Анна Владимировна, что предстоит некоторое разбирательство, — резюмировала Елена Болдышева. — И вы выясните, есть ли соответствующее разрешение, выдан ли документ в общем порядке для руководителей движений для каких-то».

«Обязательно. Обязательно», — с удвоенной силой закивала Митянина. А Наталья Башкетова усилила обвинение, подчеркнув, что «руководство детской патриотической организации, которая расположена у нас здесь, на территории города, нарушило закон Санкт-Петербурга» и вообще повело себя легкомысленно.



Если слова Анны Митяниной про разбирательство с Юнармией не фигура речи, то недавнего вице-губернатора Петербурга и заслуженного юриста России ждет несколько любопытнейших открытий. Первое — руководство петербургского штаба Юнармии не имеет отношения к мероприятию на Дворцовой площади.

Официальным начальником региональной организации числится бывший депутат Игорь Коровин, но парадами он не занимается. С 2017 года на главную городскую площадь школьников в красных беретах выводит неформальный лидер юнармейцев Владимир Кузьмин. С Коровиным у Кузьмина затяжной конфликт, отношения они не поддерживают. Командование Западного военного округа, напротив, контактирует сугубо с Кузьминым, который лично тренирует детей для участия в парадах. Если кому-то показалось, что в этом абзаце нарушена логика, то дальше будет еще сложнее. Подробнее о том, что представляет собой патронируемое министром обороны движение, читайте в материале «Восемь мифов о Юнармии».

Владимир Кузьмин от комментариев «Фонтанке» 18 июня отказался. Накануне, после информации о том, что юнармейцев отстранили от парада, он говорил о соблюдаемых при подготовке мерах безопасности — вплоть до того, что все участники с февраля находятся в добровольной изоляции, отказываясь от прогулок с друзьями.



Глава регионального штаба Юнармии Игорь Коровин ситуацию с Дворцовой прокомментировал «Фонтанке» так: «Юнармия не участвует в параде. Это инициатива ЗВО и комитета по молодежке». А на центральном сайте движения «Юнармия» 18 июня опубликована новость с заголовком «Парад Победы в Санкт-Петербурге пройдет с участием юнармейцев»:

«Ранее в СМИ появилась информация, что юнармейцев сняли с Парада Победы во время тренировки. Ситуация связана с требованиями мер безопасности из-за коронавируса. Участникам необходимо иметь при себе маски и перчатки. Воспитанники Движения продолжат подготовку и пройдут 24 июня в торжественном строю по Дворцовой площади».

Фото: Скриншот официального сайта «Юнармии»

После того как Анна Митянина и, вероятно, Наталья Башкетова разберутся в этом двоевластии, в котором запутался даже федеральный штаб Юнармии, им предстоит узнать, что Смольный не мог не быть в курсе подготовки несовершеннолетних к параду. Репетировать школьники начали еще в феврале. Даже когда им сказали, что к мероприятию 9 мая не допустят (позднее и сам парад перенесли), юнармейцы тренировались онлайн, каждый у себя дома. А когда в мае президент Путин объявил, что парад состоится 24 июня, школьники возобновили тренировки на военном аэродроме в Левашово. На репетиции они выезжали на автобусах, которые представил комитет по молодежи Санкт-Петербурга. В ведомстве «Фонтанке» подтвердили свое «транспортное» участие:

«Автобусы дезинфицировали до и после поездок. Всего на дезинфекцию было потрачено 20 литров дезинфицирующего средства. Также всегда были в достаточном количестве маски и перчатки для всех, кто находился в автобусах».

Однако на уточняющий вопрос «Фонтанка» получила от комитета по молодежной политике довольно нестандартный ответ. В подразделении Смольного не интересовались, для каких целей выделяют автобусы и куда это 140 юнармейцев катаются каждую неделю. Аналогичной линии решила придерживаться и глава пресс-службы губернатора Александра Беглова. «Автобусы по просьбе общественной организации выделяют, но маршрут не контролируют. Другими словами, «вам зачем?» не спрашивают», — ответила Инна Карпушина.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Этот день объявлен выходным. Приказом министра обороны Сергея Шойгу определены 28 городов. В Петербурге состоится второй по масштабу смотр войск. Первый — на Красной площади. Планируется, что в параде на Дворцовой примут участие 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, курсантов военных и гражданских вузов. В подготовке задействованы несовершеннолетние воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ.

24 июня по всей стране пройдут так называемые шествия с участием военных. Формально парадами они не являются, поэтому региональные власти массово отказываются от них, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку. Отменить парад может только министр обороны. Глава республики Крым Сергей Аксенов предпринял было попытку, заявив 16 июня, что в Симферополе мероприятие не состоится. Однако через пару часов он «передумал» после «длительных консультаций с Минобороны».

Нечто схожее произошло и в Воронеже. Областное правительство поначалу сообщило, что подумывает о здоровье и санэпидемиологическом благополучии своих граждан, а затем смирилось, настояв лишь на переносе салюта. Больше никто из губернаторов не взял на себя смелость выступить против значимого для Владимира Путина события. По состоянию на 19 июня, ни один из 28 парадов в России не отменен.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

