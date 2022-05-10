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    Больше, чем два Петербурга. МВД подсчитало участников всех «Бессмертных полков» России

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В акциях «Бессмертный полк» в разных городах России 9 мая, по подсчётам МВД, в общей сложности приняли участие свыше 12 миллионов человек. Это более чем вдвое превышает население Петербурга.

    «Правопорядок во время акции обеспечен сотрудниками полиции в полном объеме», — цитирует 10 мая «МВД Медиа» официального представителя ведомства Ирину Волк.

    В Петербурге и Москве, по данным властей, на «Бессмертый полк» пришли по миллиону человек с лишним. «Фонтанка» провела опрос среди читателей. 22% респондентов указали, что они участвовали в шествии в Петербурге.

    «Фонтанка» показывала лучшие кадры шествия «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. Некоторым удалось даже примерить на себя роль защитника Отечества.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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