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    Вглядитесь в их глаза. Петербургский «Бессмертный полк» в лицах — живых и на портретах

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Шествие «Бессмертного полка» проходит 9 мая по Невскому проспекту и приближается к Дворцовой площади.

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    Тысячи людей несут портреты участников Великой Отечественной войны.

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    В колоннах идут казаки, едет военная техника.

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    Акция проходит даже на воде.

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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