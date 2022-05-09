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    «Бессмертный полк» завершается. Люди снова попадают в давку во дворах и метро

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    «Бессмертный полк» в Петербурге 9 мая завершается. За участниками акции по Невскому проспекту едут машины Росгвардии, скорой помощи, полиции.

    Последними по Невскому прошли колонны с портретами Сталина.

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    Отдельные участники «Бессмертного полка» успели даже примерить на себя роль защитников Отечества.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Флотилия всё ещё продолжает акцию. Суда прошли Мойку у Дворцовой площади.

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    Люди массово расходятся и разъезжаются. На «Адмиралтейской» из-за высокого пассажиропотока ограничили вход. Во дворах Капеллы возникла давка перед узкой калиткой.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в трансляции в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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