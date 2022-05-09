«Бессмертный полк» завершается. Люди снова попадают в давку во дворах и метро

«Бессмертный полк» в Петербурге 9 мая завершается. За участниками акции по Невскому проспекту едут машины Росгвардии, скорой помощи, полиции.
Последними по Невскому прошли колонны с портретами Сталина.
Отдельные участники «Бессмертного полка» успели даже примерить на себя роль защитников Отечества.
Флотилия всё ещё продолжает акцию. Суда прошли Мойку у Дворцовой площади.
Люди массово расходятся и разъезжаются. На «Адмиралтейской» из-за высокого пассажиропотока ограничили вход. Во дворах Капеллы возникла давка перед узкой калиткой.