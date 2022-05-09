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    На «Адмиралтейской» слишком много желающих уехать из центра. Вход ограничен

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    2 комментария

    Станцию метро «Адмиралтейская» второй раз за день 9 мая ограничивают на вход. Причина одна и та же — высокий пассажиропоток. Об этом сообщает в своём телеграм-канале метрополитен Петербурга.

    На Невском проспекте сейчас проходит «Бессмертный полк» (смотрите на «Фонтанке» фотографии). Его участники дошли до начала Невского. Хвост шествия — у площади Восстания.

    Другие станции метро на Невском проспекте закрывали на время движения колонн, но уже открыли.

    Первый раз на «Адмиралтейской» ограничивали вход утром, после парада Победы на Дворцовой площади.

    Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в трансляции в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (2)

    aborigenSPB
    Ау, Фонтанка! Больше писать не о чем? Превратились в путеводитель для приезжих? Есть масса интересных новостей сегодня - а Вы как заезженный граммофон: там закрыли, здесь открыли.. .
    Похоже, нормального редактора так и не нашли:((
    NoName1234
    Так зачем вы все туда идёте?
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