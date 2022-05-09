На «Адмиралтейской» слишком много желающих уехать из центра. Вход ограничен

Станцию метро «Адмиралтейская» второй раз за день 9 мая ограничивают на вход. Причина одна и та же — высокий пассажиропоток. Об этом сообщает в своём телеграм-канале метрополитен Петербурга.



На Невском проспекте сейчас проходит «Бессмертный полк» (смотрите на «Фонтанке» фотографии). Его участники дошли до начала Невского. Хвост шествия — у площади Восстания.



Другие станции метро на Невском проспекте закрывали на время движения колонн, но уже открыли.

Первый раз на «Адмиралтейской» ограничивали вход утром, после парада Победы на Дворцовой площади.