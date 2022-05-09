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    Смольный насчитал в «Бессмертном полку» в Петербурге миллион человек. МВД в Москве — столько же. А вы участвовали?

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    37 комментариев

    Власти Москвы и Петербурга оказались солидарны в оценках числа участников «Бессмертного полка». И там и там насчитали «более миллиона человек».

    «В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек», — сообщила пресс-служба Смольного.

    «В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»).

    Исходя из населения городов, получается, что в Петербурге на шествие вышел каждый пятый (то есть 20 % горожан), а в Москве — каждый 12-й.

    «Фонтанка» решила провести опрос среди своих читателей.

    Ходили ли вы на «Бессмертный полк»?

    Сейчас шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту уже завершилось, некоторым удалось даже примерить на себя роль защитника Отечества. «Фонтанка» показывала лучшие кадры.

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    Комментарии (37)

    avnikitin82
    Молодцы! Ураааа!
    Zet
    Басня И. А. Крылова "Гуси"
    Zet
    Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,
    Которым некогда был должен Рим спасеньем:
    Там даже праздники им в честь учреждены!"
    "А вы хотите быть за что отличены?" -
    Спросил прохожий их. "Да наши предки..."-
    "Знаю,
    И все читал; но ведать я желаю,
    Вы сколько пользы принесли?"
    "Да наши предки Рим спасли!"
    "Все так, да вы что сделали такое?"
    "Мы? Ничего!" - "Так что ж и доброго в вас есть?
    Оставьте предков вы в покое:
    Им поделом была и честь;
    А вы, друзья, лишь годны на жаркое".

    Баснь эту можно бы и боле пояснить -
    Да чтоб гусей не раздразнить.
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