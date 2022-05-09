Смольный насчитал в «Бессмертном полку» в Петербурге миллион человек. МВД в Москве — столько же. А вы участвовали?

Власти Москвы и Петербурга оказались солидарны в оценках числа участников «Бессмертного полка». И там и там насчитали «более миллиона человек».
«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек», — сообщила пресс-служба Смольного.
«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»).
Исходя из населения городов, получается, что в Петербурге на шествие вышел каждый пятый (то есть
«Фонтанка» решила провести опрос среди своих читателей.
Ходили ли вы на «Бессмертный полк»?
Сейчас шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту уже завершилось, некоторым удалось даже примерить на себя роль защитника Отечества. «Фонтанка» показывала лучшие кадры.