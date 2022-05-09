Смольный насчитал в «Бессмертном полку» в Петербурге миллион человек. МВД в Москве — столько же. А вы участвовали?

Власти Москвы и Петербурга оказались солидарны в оценках числа участников «Бессмертного полка». И там и там насчитали «более миллиона человек».



«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек», — сообщила пресс-служба Смольного.



«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»).

