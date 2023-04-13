ФСБ назвала имена предполагаемых организаторов теракта на Университетской, в котором погиб Татарский

Организаторами взрыва на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, являлись украинские спецслужбы и агентура, в том числе уехавшие за границу российские оппозиционеры, заявили в ФСБ 13 апреля. Информацию передают ТАСС, РИА Новости и другие федеральные агентства.



По данным ФСБ, убийство Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов — именно он передал Дарье Треповой взрывное устройство через сервис доставки. Мужчина, по сведениям ФСБ, в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Инициирован процесс объявления его в международный розыск.