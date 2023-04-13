ФСБ назвала имена предполагаемых организаторов теракта на Университетской, в котором погиб Татарский

Организаторами взрыва на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, являлись украинские спецслужбы и агентура, в том числе уехавшие за границу российские оппозиционеры, заявили в ФСБ 13 апреля. Информацию передают ТАСС, РИА Новости и другие федеральные агентства.
По данным ФСБ, убийство Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов — именно он передал Дарье Треповой взрывное устройство через сервис доставки. Мужчина, по сведениям ФСБ, в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Инициирован процесс объявления его в международный розыск.
Кроме того, в сообщении говорится, что, по данным ФСБ, теракт совершён в результате «неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** к подрывной деятельности» (оба иноагенты, как и ФБК, запрещённый в России).
В результате взрыва в кафе на Университетской набережной на Васильевском острове вечером 2 апреля погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский) и получили ранения более 50 человек. «Фонтанка» подробно писала об этом и вела репортаж с места событий. Дарья Трепова, обвиняемая во взрыве, заключена под стражу до 2 июня. Защита обжаловала её арест. Ей вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой. «Фонтанка» детально рассказывала, о чём стало известно из показаний фигурантки, задержанной на Парнасе на следующий день после взрыва.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.
** Признаны иноагентами.