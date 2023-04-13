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    ФСБ назвала имена предполагаемых организаторов теракта на Университетской, в котором погиб Татарский

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    Организаторами взрыва на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, являлись украинские спецслужбы и агентура, в том числе уехавшие за границу российские оппозиционеры, заявили в ФСБ 13 апреля. Информацию передают ТАСС, РИА Новости и другие федеральные агентства.

    По данным ФСБ, убийство Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов — именно он передал Дарье Треповой взрывное устройство через сервис доставки. Мужчина, по сведениям ФСБ, в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию и начал собирать сведения о Татарском, а после взрыва 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Инициирован процесс объявления его в международный розыск.

    Кроме того, в сообщении говорится, что, по данным ФСБ, теракт совершён в результате «неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** к подрывной деятельности» (оба иноагенты, как и ФБК, запрещённый в России).

    В результате взрыва в кафе на Университетской набережной на Васильевском острове вечером 2 апреля погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский) и получили ранения более 50 человек. «Фонтанка» подробно писала об этом и вела репортаж с места событий. Дарья Трепова, обвиняемая во взрыве, заключена под стражу до 2 июня. Защита обжаловала её арест. Ей вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой. «Фонтанка» детально рассказывала, о чём стало известно из показаний фигурантки, задержанной на Парнасе на следующий день после взрыва.

    * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

    ** Признаны иноагентами.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

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