Связанная одними дропами. Трепова доказала, что она не одиночка

«Фонтанке» стали известны подробности допроса Дарьи Треповой. Для новости этого достаточно. Но вряд ли вы такое читали раньше.



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Даже усеченное содержание длительных показаний, увезенной 3 апреля в Москву Дарьи Треповой, вам покажется ущербным с точки зрения психологии. Но, по точным данным «Фонтанки», эти показания перепроверены и совпадают с результатами специальных технических мероприятий, активно проводимых по ней и ее связям за последние дни. Не говоря уже о найденных переписках в ее телефоне.



— Мы никогда не поймем таких. Они живут в абсолютно своем мире. Это трудно объяснить, так как ты все время съезжаешь на то, что она совершила. Это заслоняет. Вот послушайте: многие написали, что у нее есть муж Дмитрий, который сейчас живет где-то там. Но это и муж, и не муж. Они зарегистрировались, чтобы провести эксперимент. У них ни разу не было секса, даже не целовались. Трепова объяснила, что они решили попробовать. Что попробовать — следствию установить не удалось, — не шутит мой столичный знакомый. Скорее рассуждает сам с собой.



Считайте это за литературное отступление.

Краткое содержание Дарьи Треповой, которая оказалась опасна не только сама себе: внешне девушка жила своей вегетарианской жизнью, а внутри ее поглотила злободневная новостная повестка. Главными ее источниками были всевозможные украинские телеграм-каналы. Наконец, в этой экосистеме она сошлась с неким, представившимся ей правильным активистом. Она сообщала ему о себе, о своих задержаниях на протестных митингах, он взаимно. Дискуссии о злободневном перешли в практическое русло и Дарье предложили перебраться в Киев. Разумеется, по секретному каналу, предоставленному собеседником и — вы удивитесь — на позицию редактора в одном из медиаресурсов. Но для этого ей надо было пройти стажировку — доказать, что она не промах. Что умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас.



Вот и первое задание: надо было прийти в книжный магазин «Листва» и познакомиться там с Владленом Татарским на его же очередном выступлении. После предоставить фотоотчет: Дарья и лидер патриотического звена. Выполнила, получила зачет. (Напомним, при разговоре с Дарьей на Университетской Татарский ее вспомнил именно по «Листве»).



Чуть после телеграмм указал ей выдвинуться в Москву, где ей передадут тайную вещь. Сказано-выполнено. Трепова, действительно, маханула в столицу, а там, заранее списавшись с заказчиком, встретилась с таксистом. Вернее, к ней подъехал таксист и передал упаковку.



По данным «Фонтанки», этот таксист и понятия не имел, что делает. Его найдут, но это формальность.

Важно: систему дропов давно употребляют телефонные мошенники, наркодилеры. Причем, в нашем случае, это не значит, что таксист единственное звено между Треповой и заказчиком. Как правило, в серьезных ситуациях, используются до трех носильщиков-дропов. Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали по телеграмму, расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника.



Вернувшись в Петербург, по «телеге» Дарья получила новую цель. Невидимый фронт указал опять идти на встречу с Татарским, но уже на Университетскую набережную. Ее проинструктировали и по посылке. Но не до конца — мол, передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК «Вагнер», а дальше действовать будем мы. А за все за это, ей купили авиабилет вечерним рейсом 3 апреля — «Пулково-Узбекистан», пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину.

Безусловно, Треповой много раз задавали вопрос: «Ты понимала, что это бомба?». Она не врала: «Мне этого конкретно не говорили, но я догадывалась о чем-то плохом».



Согласно руководству пользователя, Трепова уже на подходе к клубу сигнализировала сообщениями в телеграмме: подхожу. И далее: подошла, зашла, слушаю выступление Татарского, сейчас буду дарить бюст, подарила. Но при этом, она, как известно, не вышла из помещения, даже не отошла, к примеру, в уборную. Находилась в непосредственной близости от упаковки с бюстом, куда было вмонтировано взрывное устройство. Это своего рода ее прочное алиби.



Зная, что вот-вот рванет, не тормозила бы.

Так уж случилось, что убит один Владлен Татарский, а должно было быть погуще — человек пять-шесть. И Трепова туда же. Именно в этом момент у нее родилось высказывание, которое позже повторит: «Меня подставили».

Взрывотехники, готовящие экспертизу, а эта процедура не скорая, должны подтвердить: бомбу активировали на расстоянии — в нее была зашита сим-карта. Так что, на нее звонить могли хоть с Украины, хоть с Новой Зеландии. Последнее — сомнительно.

