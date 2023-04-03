«Я принесла статуэтку, которая взорвалась». Что известно о задержании Дарьи Треповой

Спустя несколько часов после взрыва в кафе на Васильевском острове задержана подозреваемая в убийстве Владлена Татарского. Дарью Трепову нашли в спальном районе Петербурга. При первом общении с силовиками девушка не стала отрицать, что именно она принесла взорвавшуюся статуэтку. «Фонтанка» собрала хронику поисков подозреваемой.

После громкого взрыва на Васильевском острове блондинку, подарившую военкору взрывоопасную статуэтку, искали сотни оперативников. По данным СМИ, сразу после происшествия девушка могла укрыться в съемной квартире по соседству. Накануне Трепова приехала в Петербург из Москвы, задерживаться в городе она не собиралась. На руках у неё были билеты на вечерний рейс в Бухару на 2 апреля, которыми она так и не смогла воспользоваться.

После полуночи 3 апреля силовики приехали в Пушкин. Именно там, по данным следствия, проживали близкие Дарьи Треповой. Саму девушку дома не застали, а её 45-летнюю мать увезли на допрос.

К шести утра оперативники добрались до ЖК «Северная долина» на улице Федора Абрамова, что в Выборгском районе Петербурга. Дом окружили. Полицейские начали поквартирный обход: «Громко стучались, матерились, проверяли документы». «Проверяли все квартиры двое вооруженных людей. Затем заходили другие полицейские и проверяли паспорта и записывали данные», — отметил один из жильцов в разговоре с «Фонтанкой». «Проверяли всю квартиру, даже шкафы», — добавила его соседка.

Дарью Трепову нашли в квартире на 21 этаже. Жильё принадлежит знакомому её мужа. В 11:30 девушку вывели из квартиры и увезли на допрос. Спустя полтора часа МВД опубликовало видео допроса Треповой. Девушка смотрит в камеру и отвечает на вопросы мужчины. Она не выглядит напуганной, даже улыбается. — Понимаешь, за что задержана? — Понимаю. — За пребывание, я бы сказала, на месте убийства Владлена Татарского. — Что ты сделала? — Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась. — А кто тебе передал эту статуэтку?

— Можно, я попозже расскажу. Тем временем в многоэтажке на Федора Абрамова взрывотехники с собаками исследовали квартиру, где задержали подозреваемую. Они проверяли жилище на предмет взрывчатых веществ. Внутри, помимо силовиков, находились три человека в домашней одежде. Следствие квалифицировало взрыв в кафе на Васильевском острове, где погиб Владлен Татарский, как убийство. Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом. В организации считают, что инцидент «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом и экстремистской организацией) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова». Схожей позиции придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что убийство военкора Владлена Татарского, «естественно, является терактом».