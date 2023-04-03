Проверяли даже шкафы. Жители многоэтажки рассказали, как силовики искали подозреваемую во взрыве

Жильцов многоэтажки на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе разбудили силовики ранним утром
«Фонтанка.ру»
Как рассказали «Фонтанке» жильцы многоэтажки на улице Фёдора Абрамова, СОБР и полиция подъехали к дому около 7 утра
«Проверяли все квартиры двое вооруженных людей. Затем заходили другие полицейские и проверяли паспорта и записывали данные. Час назад нашли подозреваемую в квартире на 21-м этаже», — отметил один из жильцов. «Проверяли всю квартиру, даже шкафы», — добавила его соседка.
Также оперативники изучали документы всех, кто спускался или поднимался на лифте.
Утром стало известно о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной.