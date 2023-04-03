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    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Проверяли даже шкафы. Жители многоэтажки рассказали, как силовики искали подозреваемую во взрыве

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    Жильцов многоэтажки на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе разбудили силовики ранним утром 3 апреля. В одной из парадных оперативники искали подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского.

    «Фонтанка.ру»

    Как рассказали «Фонтанке» жильцы многоэтажки на улице Фёдора Абрамова, СОБР и полиция подъехали к дому около 7 утра 3 апреля. Оперативники начали поквартирный обход в одной из парадных. На одном этаже работали сразу более 20 сотрудников.

    «Проверяли все квартиры двое вооруженных людей. Затем заходили другие полицейские и проверяли паспорта и записывали данные. Час назад нашли подозреваемую в квартире на 21-м этаже», — отметил один из жильцов. «Проверяли всю квартиру, даже шкафы», — добавила его соседка.

    Также оперативники изучали документы всех, кто спускался или поднимался на лифте.

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    Утром стало известно о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной.

    Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе он проводил вечер «Кибер Фронта Z». Пострадали более 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство общеопасным способом.

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