«Резкий хлопок, взрывная волна, а затем все закричали». Очевидцы — о взрыве в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент

Очевидцы рассказали, как произошел взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский Фото: Виктория Чулюкина / MSK1.RU, 112 Поделиться Поделиться





Вечером в воскресенье, 2 марта, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Во время происшествия погиб в кафе, где проходил творческое мероприятие «Вечер с кибер фронтом», погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По последним данным Следственного комитета, пострадало 19 человек от осколочных ранений.

Журналисты поговорили с теми, кто оказался очевидцем случившегося и был постоянным посетителем, где произошел взрыв. Многим из них показалась подозрительной девушка, которая вручала погибшему журналисту статуэтку. По версии следствия, именно в ней находилась взрывчатка.

— Взрыв, не газ. Вспышка — дальше не помню», — сказал молодой человек, который вышел из кафе на Университетской набережной, 25. Другим посетителям запомнилась девушка в клетчатой юбке, которая вручила Татарскому подарок. — Подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трех. Через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто ближе сидел, — говорит один из гостей творческого вечера, где произошел взрыв.



— Было под 100 человек. Одна за столиком сидела, некая Настя, говорит, я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. Настя, казалось, не ушла заранее, — рассказала «Фонтанке» девушка, которая была в момент взрыва кафе.

Фото: Виктория Чулюкина / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Там сзади экран стоит. Кто-то оттуда с той стороны пошел. Я понятия не имел откуда. Я сам в телефоне сидел, отвлекся. Там его и оставил. Я увидел просто взрыв и панику, все побежали. Никаких травм у меня нет, — говорит другой очевидец, который в момент взрыва находился на творческом вечере.



«У меня паника, до сих пор в ушах звенит. Плохо слышу» очевидец взрыва

— Подозрительная была только эта девушка, которая подарила статуэтку. Но другие говорят, что она была со взрывчаткой. Подозрительно было то, что она его узнала и он ее. Это было странно. Было ощущение, что сейчас что-то будет. Оглушило очень сильно, в ушах зазвенело. На мне — это не моя кровь, а других людей. Паники не было. Народу было человек 70. Кто был жив — побежали на выход, — сообщил Владислав Зембицкий.



— Я сидел за третьим столиком от сцены. Выступал Владлен Татарский. Резко произошел хлопок, прошла волна взрывная. Все толпой побежали к выходу, была толкучка, все кричали. Было очень много дыма, я от этого дыма чуть в обморок не упал. Ничего было не видно, я даже телефон потерял, потом нашел через человека, — рассказал РБК очевидец Николай Мамонов.

«Я боялся, что еще взрыв произойдет» Николай Мамонов, очевидец взрыва

Как говорит очевидец, его «оглушило взрывом, почти ничего не слышал вначале, сейчас слух восстанавливается. Локоть в крови — может, об кого-то запачкался. Когда ходил за телефоном, видел, что на полу были брызги крови».



— Статуэтку Владлену подарила девушка. Она рассказала о себе, сказала, что ее зовут Анастасия, что она ему на какой-то другой встрече дарила то ли открытки, то ли рисунки. Он ее вспомнил, —добавил Николай Мамонов.

— На нас шел белый дым и повалили люди. Девушка, которая подарила Владлену статуэтку, села рядом с ним на расстоянии 3–5 метров. Она никак не пострадала, выходила из кафе. С ней абсолютно ничего не произошло. На ее лице не было признаков того, что она пострадала. Это всё как в кино происходило. Безумие, — рассказала MSK1.RU Диана Королева, которая также была в тот вечер на мероприятии.



Кадры того, что происходило в центре Санкт-Петербурга после взрыва в кафе, где погиб военный корреспондент «Фонтанка.ру»

Владимир Кузьмин должен был посетить сегодняшний творческий вечер, но по причине плохого самочувствия остался дома. Он приходит практически на каждое мероприятие в кафе, где сегодня прогремел взрыв. — Мы с Юлей и друзьями часто ходим на мероприятия в «Кибер Z фронт». Вчера там выступал Володя Дервенев по вопросам Китая, сегодня — военкор Владлен Татарский. Мы планировали пойти сегодня, но у меня с утра живот болел. Решили, что попозже поедем, если таблетки помогут, — поделился Владимир Кузьмин.

«А сейчас увидели этот кошмар. Говорят, Владлен погиб, много раненых» Владимир Кузьмин, постоянный посетитель кафе, где произошел взрыв

В момент, когда произошел взрыв, где выступал Владен Татарский, петербурженка проезжала мимо.

— Я не видела взрыва, не слышала хлопка. Проезжала мимо и свернула потом на 1-ю линию. Но заметила, как куча людей вываливается из здания, — рассказала MSK1.RU очевидица. Напомним, по информации, размещенной в группе «Вечер с кибер фронтом» в социальной сети «ВКонтакте», встреча с Владленом Татарским в доме № 25 по Университетской набережной началась около 17:00. Кафе находится на берегу Невы. Рядом — Императорская академия художеств. По данным «Фонтанки», раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину.

Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.



Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

