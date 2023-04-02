«Взрыв, пламя, все бегут». Что известно о взрыве в кафе, где погиб Владлен Татарский

Алина Циопа, Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Взрыв на Васильевском острове, унесший жизнь военкора и блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), стал уголовным делом об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Фонтанка» рассказывает, что еще известно к этому часу.



По данным МВД, информация о взрыве в кафе на Университетской набережной, 25, поступила в полицию 2 апреля в 18:13. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Мы показывали видеозаписи с места событий, на которых можно увидеть, что заведение получило серьезные повреждения, тротуар был усыпан осколками выбитых окон, очевидцы рассказывали о пострадавших, которые лежали на земле.



Спустя некоторое время в телеграм-каналах появилась информация, что в кафе, где произошел взрыв, в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, активно освещавшего СВО. Позже полиция и Следком подтвердили, что он — единственный на данный момент погибший. Пострадали, по последним данным, 25 человек, среди которых, по информации «Фонтанки», один подросток. В больницу попали 19 человек.



Очевидица событий рассказала «Фонтанке», что на вечере присутствовало около 100 человек. По одной из версий, взорвалась некая статуэтка, которую Татарскому подарила одна из гостей. «Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места где сидел военкор», - сообщил РБК источник в МВД.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А так описала произошедшее очевидица: «Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит. я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит - мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. "Настя", казалось, не ушла заранее».



Что касается самого кафе, то известно, что ранее на этом месте работал «Стрит фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Год назад здесь начал свою работу дискуссионный клуб «Кибер Z фронта». Он же был и организатором вечера с Татарским. Как было анонсировано, журналист должен был рассказать об особенностях репортажей из горячих точек.



Политолог Константин Долгов заявил, что по имеющейся у него информации, была вероятность, что на встречу мог заехать и сам Евгений Пригожин.

После взрыва перекрыты часть набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской набережной, а также Благовещенский мост. Водители объезжают по Адмиралтейскому проспекту и Дворцовому мосту. Сильных пробок не наблюдается даже в центре, благодаря воскресному вечеру.

Наш корреспондент сообщает, что к месту взрыва начали приносить цветы. Так как сам бар оцеплен, ближайшая доступная точка — памятник Трезини.

По решению руководства МВД в Петербург направлена группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России с целью оказания практической помощи в установлении и задержании лиц, причастных к организации взрыва.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает, что произошло, а также что известно на данный момент.

