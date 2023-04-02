При взрыве пострадали 25 человек, среди них ребенок. В больницах — 19. Онлайн

Мощный взрыв прогремел в Петербурге в кафе на Васильевском острове, где проходят встречи дискуссионного клуба «Кибер фронт». Погиб военкор Владлен Татарский. Пострадали 19 человек.
Слова этой женщины мы приводили одними из первых, сейчас она вновь повторила, уже на камеру, как прошли последние минуты перед взрывом и что было сразу после:
Следком РФ опубликовал на своем официальном сайте кадр из зала разрушенного взрывом бара в Петербурге:
Что известно на 21:00
Взрыв на Васильевском острове, унесший жизнь военкора и блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), стал уголовным делом об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Фонтанка» рассказывает, что еще известно к этому часу.
По данным МВД, информация о взрыве в кафе на Университетской набережной, 25, поступила в полицию 2 апреля в 18:13. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Мы показывали видеозаписи с места событий, на которых можно увидеть, что заведение получило серьезные повреждения, тротуар был усыпан осколками выбитых окон, очевидцы рассказывали о пострадавших, которые лежали на земле.
Спустя некоторое время в телеграм-каналах появилась информация, что в кафе, где произошел взрыв, в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, активно освещавшего СВО. Позже полиция и следком подтвердили, что он — единственный на данный момент погибший. Пострадали, по последним данным, 25 человек, среди которых, по информации «Фонтанки», один подросток. В больницу попали 19 человек.
Очевидица событий рассказала «Фонтанке», что на вечере присутствовало около 100 человек. По одной из версий, взорвалась некая статуэтка, которую Татарскому подарила одна из гостей.
— Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел военкор, — сообщил РБК источник в МВД.
А так описала произошедшее очевидица:
— Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит: «Я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе». Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, «надеюсь, вы не сделали меня толстым». Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее.
Что касается самого кафе, то известно, что ранее на этом месте работал «Стрит-фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Год назад здесь начал свою работу дискуссионный клуб «Кибер Z фронта». Он же был и организатором вечера с Татарским. Как было анонсировано, журналист должен был рассказать об особенностях репортажей из горячих точек.
Политолог Константин Долгов заявил, что, по имеющейся у него информации, была вероятность, что на встречу мог заехать и сам Евгений Пригожин.
После взрыва перекрыты часть набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской набережной, а также Благовещенский мост. Водители объезжают по Адмиралтейскому проспекту и Дворцовому мосту. Сильных пробок не наблюдается даже в центре благодаря воскресному вечеру.
Наш корреспондент сообщает, что к месту взрыва начали приносить цветы. Так как сам бар оцеплен, ближайшая доступная точка — памятник Трезини.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выпустило оперативный видеокомментарий. Но информация в нем устарела как минимум час назад.
Причастных ко взрыву ищут в том числе наружные наряды плюс привлеченные силы, говорят источники «Фонтанки».
По словам очевидицы, в разговоре «Насти» и Владлена Татарского прозвучала Академия художеств, которая, как известно, находится по соседству — якобы девушка там и учится. «Фонтанка» проверила через руководство Академии — такой студентки там нет.
Новая информация о пострадавших от губернатора Беглова:
— К сожалению, один человек погиб. На текущий момент — 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.
Среди пострадавших при взрыве в кафе на Васильевском острове есть подросток, сообщают источники «Фонтанки». Всего в больницы города доставлены 19 человек.
К месту взрыва стали приносить цветы. Так как сам бар оцеплен, ближайшая доступная точка — памятник Трезини.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Источник РБК в МВД:
— То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский.
Глава Законодательного собрания Александр Бельский прокомментировал произошедшее:
— Чудовищное преступление совершено в центре Петербурга. Погиб Владлен Татарский — военный корреспондент, человек, который работал на передовой, рассказывал о героях специальной военной операции.
То, что произошло сегодня, иначе как терактом назвать нельзя. Особенно цинично, что преступление совершено накануне годовщины взрыва в петербургском метрополитене.
Работа следственной группы на месте взрыва:
Политолог Константин Долгов заявил, что, по имеющейся у него информации, была вероятность, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин.
Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное по статье «Убийство». Количество пострадавших увеличилось до 19 человек.
— Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется. По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба Смольного:
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим при взрыве в кафе
Заявление МВД :
❗️Группа сотрудников ГУУР МВД России направлена в Санкт-Петербург
По решению руководства МВД России группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в город Санкт-Петербург.
Целью выезда является оказание практической помощи сотрудникам ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установлении и задержании лиц, причастных к организации взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 16 человек.
Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством министерства.
Видео вручения той самой статуэтки.
Комментарий «Кибер фронта»:
— Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание. К сожалению, больше пока ничего вам сказать не можем.
Рассказ девушки, которая была свидетельницей взрыва:
— Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит: «Я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе». Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, «надеюсь, вы не сделали меня толстым». Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее.
Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке, сейчас это ДНР, в 1982 году. Сразу после школы пошел работать в шахту, как его отец и дед.
Однако затем занялся бизнесом. Вряд ли его можно назвать удачным, ведь спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме - в соседней Горловке.
Этот период его жизни совпал с драматическими событиями на Донбассе в 2014 г. После того, как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и немедленно примкнул к вооружениям формированиям, отстаивающим независимость Донбасса, с призывным Профессор. Провоевав до конца года в разгар самых горячих боев в самых боевых отрядов (в том числе под началом Игоря Безлера), Владлен был вынужден перейти на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в родном Донецке воевать мешала судимость.
До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Уйдя со службы, решил попробовать себя в журналистике в составе созданной им же группы «Терриконы Донбасса».
В феврале 2022 года Владлен вернулся на передовую/ в качестве независимого военкора - для канала «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». Старые связи, личная харизма и профессиональное понимание происходящего на фронте позволили ему войти в топ-блогеров, освещающих СВО.
Кроме журналистики Владлен Татарский занимался литературой. Из под его пера вышли автобиография «Бег», а также «Война» и серия рассказов «Медитация».
Официальная информация ГУ МВД:
«2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники. Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего».
Движение в районе взрыва ограничено. По Университетской набережной выставлено оцепление от 1-ой линии Васильевского острова. Машины пускают в объезд:
Что известно о кафе на Университетской набережной, где прогремел взрыв. Ранее на этом месте работал «Стрит фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Год назад здесь начал свою работу дискуссионный клуб «Киберфронта». Корреспондент «Фонтанки» побывала на встрече с Анатолием Вассерманом, в фискальном чеке за воду было указано юрлицо ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Эта компания на 100 процентов принадлежит бизнесмену Пригожину.
Кафе работает только в субботу и воскресение, именно как дискуссионная площадка. Единомышленники собираются здесь, чтобы обсудить события, которые происходят в Донбассе, на Украине и мировой арене.
Подробнее о том, что происходит на встречах «Киберфронта», можно прочитать в нашем материале.
Как сообщает наш корреспондент со ссылкой на очевидцев, статуэтку со взрывным устройством принесла одна из гостей. "Она подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трёх, через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах".
Кадры с места взрыва:
Книжный магазин «Листва» сообщает: «За несколько часов до гибели Владлен выступал в питерской «Листве». Мероприятие в Листве было закрытым. В следующем месте – нет. Очень тяжёлая потеря.
На ближайшие дни все мероприятия в Листве отменяются, пока не усилим меры безопасности».
На данный момент известно следующее: один погибший, корреспондент Владлен Татарский, 16 человек пострадали. По предварительной информации, взорвался бюст, который принесла женщина в качестве подарка.