Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети — в ресторан Пригожина

Прославившееся как фабрика троллей 2.0 движение «Киберфронт Z» организовало дискуссионный клуб. Там угощаются завистью Байдена, обсуждают с депутатами Госдумы Z-повестку и «украинские фейки». «Фонтанка» побывала в баре Евгения Пригожина на одном из таких вечеров.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Офлайн «Киберфронт»

Набережная Васильевского острова забита отдыхающими. Несмотря на припекающее солнце, у причала напротив Горного университета толпа завороженно смотрит на реконструкцию водного сражения. В это же время в полутёмном баре на Университетской набережной идёт другая битва — информационная.



Два десятка мужчин и женщин слушают рассуждения молодых людей о ситуации, связанной с Украиной.

«Вот это довольно интересно — высказывание бывшего украинского омбудсмена. Она признала, что целенаправленно придумываются всякие небылицы о том, что российские военные насилуют украинских детей и женщин. Не знаю, почему они начинают откровенничать, когда становятся бывшими. Но для кого она это сказала? Одни в это уже поверили и выплеснули бурю и негатив, для нас же это и так не было новостью. Поднимите руки, кто в это верил! — призывает собравшихся молодой человек лет 20–30. Бегло оглядев зал и не увидев ни одной поднятой руки, он продолжает, — это известные технологии. Если не можешь придумать что-то новое, бери старое. Вот и во время Второй мировой также было. Дело в том, что тогда европейским женщинам было запрещено делать аборты. Единственное, когда позволяли, если женщина заявляла об изнасиловании. Вот они массово об этом и заявили».



Закусывать это все предлагается актуальным. Бар на Университетской набережной, где проходят встречи, мало того что переименовали в «Киберфронт Z». В меню — хотдог «Тополь-М», гамбургер «Зависть Байдена», чизбургер «Враг НАТО», картошка фри «Катюша» и шаверма двух видов под названием «АК-12» и «АК-15». Сразу после этого, правда, в меню идут сосиски «Венские». На расположенных на стенах экранах крутят кадры с военных операций, запуски ракет, полёты боевых вертолётов. На стене висят флаги «Z» и с подписью «Своих не бросаем».



«Вот ещё одна новость: Верховная рада заявила, что будут лишать гражданства тех, кто обвинён в предательстве. Почему Россия не может принять такой же закон? Вот зачем Невзорову этот паспорт? Он обвиняет родину в ужасных вещах. Для меня это больная ситуация, может, потому, что у меня всё ещё нет гражданства», — вступает в разговор Саша, несколько лет назад приехавший в Петербург из Казахстана. В прошлый раз мы с ним виделись в офисе на территории завода «Арсенал». Он был куратором направления YouTube. Под его началом два десятка человек писали критические комментарии под видео с разрушенной российской военной техникой, выступлениями советника президента Украины Алексея Арестовича и вырисовывали значками российского флага буквы Z под видео с Владимиром Путиным, выступавшим на концерте в честь присоединения Крыма. За эту работу платили 45 тысяч рублей в месяц. Комментаторы и их кураторы называли себя движением «Киберфронт Z», в медиа, впрочем, их окрестили «фабрикой троллей 2.0».



Теперь, помимо онлайн активности, движение «Киберфронт» решило организовать офлайн. Такой формат существует с конца апреля. Собираются в баре на Васильевском острове по выходным. Каждый раз встреча имеет определённую тему, а в гости зовут эксперта. На встречах с «бойцами Киберфронта» уже успели появиться депутат Виталий Милонов, политтехнолог Максим Шугалей, побывавший в плену в Африке и, как считается, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным, патриотический блогер Трофим Татаренков. С каждым гостем участники дискуссионного клуба фотографируются. Судя по этим фотоотчётам, за два месяца порядка десяти человек с регулярной периодичностью посещали эти мероприятия. По заверениям нескольких из них — исключительно добровольно. Онлайн активность якобы тоже больше не ведётся за деньги — нашлось, говорят «киберфронтовцы», достаточно людей, которые готовы и за бесплатно бороться с «украинскими фейками».



«Украины не должно остаться»

На встречу накануне дня России пригласили депутата Государственной думы Анатолия Вассермана. Он правда в офлайн уходить не стал и согласился пообщаться с активистами только по видеосвязи.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вопросы ему задает Дима. Он пришёл в «Киберфронт» ещё в марте. И сделал это вполне сознательно, прочитав ту самую публикацию «Фонтанки» о «борцах с фейками». За несколько лет до этого увлёкся политикой, съездил на форум, который организовывал Смольный, следил за городской повесткой и интересовался работой чиновников. Вопросы Дима читает по бумажке. Первый — как Государственная дума будет закреплять успехи специальной военной операции. «Я не знаю пока, каков будет результат и когда он будет достигнут, но, с моей точки зрения, не должно остаться Украины. Места, где русское большинство граждан пытаются переделать в нечто антирусское. В какой форме это будет достигнуто — в форме создания несколько федеральных округов или в форме республик, поэтапно входящих в Россию, — вопрос технический. Возможны разные варианты. Независимая Украина представляет опасность для своих граждан, но и для окружающих», — отвечает Вассерман.



Вскоре выясняется, что если долго всматриваться в бездну, она начинает всматриваться в тебя. В смысле — корреспондента «Фонтанки» узнают в лицо. Модератор оглашает в микрофон, мол, среди нас Ксения Клочкова, для нее все за счет заведения. Щедро, но цены здесь и так столовские. Сюжет с угощением быстро сходит на нет: официантка, не дождавшись никакого дополнительного заказа, просто приносит еще один стакан морса.

К середине разговора к завсегдатаям «Киберфронта» присоединились и другие участники встречи. Микрофон передали женщине средних лет, представившейся одесситкой. У Вассермана, как уроженца этого города, она поинтересовалась, что ждать жителям Одессы. Вопрос, впрочем, оказался не совсем в кассу: о происходящим в Одессе депутат не знал или даже не очень хотел знать. «Я не слежу за положением дел, поскольку знаю, что стокгольмский синдром лечится только устранением террористов. Сейчас Одесса в заложниках, то, что думают одесситы сейчас, страшно, но неважно, важно то, как они начнут думать после освобождения», — нашёлся он всё же.



Заканчивал Вассерман прогнозом с отсылкой, кстати, к Черчиллю: «Кровь льётся сейчас, слёзы предстоят, когда оплачем всех погибших. Пота мы прольём много, восстанавливая Россию».

На этом организаторы поблагодарили спикера (программа Zoom как раз предательски показывала, что бесплатное время разговора заканчивается) и отключились. Участники еще некоторое время пообсуждали насущное. Потом один из постоянных посетителей дискуссионного клуба по имени Степан исполнил под гитару песню собственного сочинения про кровь, землю и осколочные ранения. Посиделки после этого продолжались ещё пару часов. В бар иногда заглядывали случайные посетители, некоторые из них оставались, не обращая внимания на оформление бара в стиле милитари. Кто-то, оценивая обстановку и, видимо, чувствуя себя в ней некомфортно, разворачивался и уходил. К 10 вечера гостей рассчитали, а официанты и модераторы «Киберфронта» засобирались домой.

Чья это кухня

В другое время, кроме как под мероприятия «Киберфронта», бар не открывается. До недавнего времени на этом месте работал «Стрит фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину, очевидно его присутствие и сейчас. На фискальном чеке указано юрлицо ООО «Конкорд кейтеринг и консалтинг». Эта компания на 100 процентов принадлежит бизнесмену Пригожину.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Связь «Киберфронта» со знаменитой «ольгинской фабрикой троллей» «Фонтанка» описывала в марте. Организаторы антифейкового движения были ранее трудоустроены в юрлицах, которые попали под санкции США из-за обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В США также связывали эти компании с Евгением Пригожиным, он эту связь отрицал.

Не признавал Пригожин и причастность к появлению «Киберфронта Z». В мае выдержки из его письма к правительству Великобритании публиковала пресс-служба «Конкорда»: «К несчастью для продвинутой европейской страны, считающей себя оплотом правды и цитаделью справедливости, крупные британские СМИ тут же подхватили заявление правительства, не гнушаясь формулировками «дезинформация», «ложь», «манипуляция», и назвали основоположниками данной деятельности «Кибер Фронт Z» и меня в том числе. Я, к большому моему сожалению, не стою у истоков «Кибер Фронта Z», однако искренне им симпатизирую. И считаю, что называть патриотические высказывания россиян и «Кибер Фронта Z» ложью — в высшей степени аморально, а призывать весь мир блокировать их — недопустимо».



В самом «Киберфронте» и с самого начала называли спонсорами своей деятельности анонимных бизнесменов. А в мае, отвечая на вопрос итальянского журналиста, заявили, что связи с компанией, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США, о чём писала «Фонтанка», являются выдумкой: «Вам лучше переадресовать вопрос авторам этого материала. Мы не знаем, что у них в головах, в какие теории заговора они верят. Возможно, они вам расскажут, что «Кибер Фронт» — это агент офиса Зеленского под прикрытием, или что-то более забористое озвучат».

Ксения Клочкова, Фонтанка.ру

