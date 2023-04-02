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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    От шахты Донбасса до военкора. Кто такой Владлен Татарский

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    28 комментариев
    Владлен Татарский
    Владлен ТатарскийФото: кадр из видео / kamgov_41/YouTube
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    В Петербурге в результате взрыва в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Он был родом из Донбасса, участвовал в боевых действиях с 2014 года, а с 2022-го активно освещал военную операцию России на Украине. На его телеграм-канал подписаны свыше 500 тысяч пользователей, бывал он и на мероприятиях в Кремле. «Фонтанка» рассказывает о жизненном пути одного из топ-блогеров, работавших в зоне СВО.

    Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке, сейчас это ДНР. В 1982 году сразу после школы пошел работать в шахту, как его отец и дед.

    Однако затем занялся бизнесом. Вряд ли его можно назвать удачным, ведь спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме — в соседней Горловке.

    Этот период его жизни совпал с драматическими событиями в Донбассе в 2014 году. После того, как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и немедленно примкнул к вооружениям формированиям, отстаивающим независимость Донбасса, с позывным Профессор. Провоевав до конца года, в разгар самых горячих боев, в самых боевых отрядах (в том числе под началом Игоря Безлера), Владлен был вынужден перейти на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в родном Донецке воевать мешала судимость.

    До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Уйдя со службы, решил попробовать себя в журналистике в составе созданной им же группы «Терриконы Донбасса».

    В феврале 2022 года Владлен вернулся на передовую в качестве независимого военкора — для канала «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». Старые связи, личная харизма и профессиональное понимание происходящего на фронте позволили ему войти в топ-блогеров, освещающих СВО. Большой резонанс вызвало его включение из Георгиевского зала Кремля, где он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим».

    Кроме журналистики Владлен Татарский занимался литературой. Из под его пера вышли автобиография «Бег», а также «Война» и серия рассказов «Медитация».

    Подробнее о том, что известно о ЧП на Университетской набережной, в нашей трансляции.

    Владлен Татарский
    Владлен ТатарскийФото: кадр из видео / kamgov_41/YouTube

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    Комментарии 28

    Гость02 Апр 2023 в 21:21
    Земля бетоном!
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