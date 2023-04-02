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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    В сети появилось видео, как погибшему Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой

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    В сети 2 апреля опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда журналисту Владлену Татарскому вручают статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство. Видео опубликовал RT на русском.

    Видео: RT на русском / vk.com

    На кадры попал момент, когда Татарскому на сцене вручают подарок: бюст, который изображает самого Татарского. «Какой-то я красивый парень», — комментирует Татарский, разглядывая подарок.

    Когда он и еще один мужчина достали презент и продемонстрировали собравшимся, публика зааплодировала. Журналист также добавил, что хотя он и золотой, имея в виду цвет бюста, зато изображен в каске. «Золотой Владлен, отлично», — добавил он.

    Очевидица событий рассказала «Фонтанке», что на вечере присутствовало около 100 человек. «Одна за столиком сидела некая Настя, говорит, я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. Настя, казалось, не ушла заранее», — рассказала она.

    Врыв прогремел на Университетской набережной, 25 в помещении, где по выходным собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». В этот вечер клуб проводил мероприятие с военным корреспондентом Владленом Татарским. Статуэтка взорвалась через несколько минут после вручения, в результате журналист погиб, еще 16 человек получили ранения.

    Фото девушки, которая может быть причастна к подрыву, опубликовало издание 47News.

    Фото: 47News
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    Фото: 47news

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    Фото: 47News

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