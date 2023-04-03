Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской задержали

Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 апреля.
По нашей информации, Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Информацию о задержании девушки подтверждает Следственный комитет.
Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе он проводил вечер «Кибер Фронта Z». Пострадали более 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство общеопасным способом.
О том, почему разыскивали именно Трепову, «Фонтанка» писала здесь.