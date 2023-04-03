Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской задержали

Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 апреля.



По нашей информации, Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

