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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Взрыв на Университетской

    Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской задержали

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    105 комментариев
    Фото: МВД
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    Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 апреля.

    По нашей информации, Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

    Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Информацию о задержании девушки подтверждает Следственный комитет.

    Дарью Трепову подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. Он произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе он проводил вечер «Кибер Фронта Z». Пострадали более 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство общеопасным способом.

    О том, почему разыскивали именно Трепову, «Фонтанка» писала здесь.

    Фото: МВД

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