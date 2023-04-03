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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Взрыв на Университетской

    Девушка, которая считается причастной к убийству Владлена Татарского, объявлена в розыск

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    МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которую считают причастной к взрыву в кафе на Университетской набережной и к убийству военкора Владлена Татарского.

    «Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД. По данным ведомства, Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года.

    Фото: МВД
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    Вечером 2 апреля прогремел взрыв на Университетской набережной, 25, в Петербурге. Погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В кафе на набережной он выступал на своём творческом вечере, организованном дискуссионным клубом «Кибер Фронта Z». Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в ГСУ СК РФ.

    Пострадали, по данным Минздрава на утро 3 апреля, 32 человека. По последним данным городского комитета по здравоохранению, в стационары города после взрыва был доставлен 31 человек. Девять уже отпущены на амбулаторное лечение. В тяжелом состоянии находятся восемь человек. У остальных состояние или средней тяжести, или удовлетворительное.

    Предположительно, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому вручила девушка. По сведениям «Фонтанки», ее зовут Дарья. В квартире, где она жила, проведён обыск.

    Фото: МВД

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