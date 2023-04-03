Девушка, которая считается причастной к убийству Владлена Татарского, объявлена в розыск

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которую считают причастной к взрыву в кафе на Университетской набережной и к убийству военкора Владлена Татарского.



«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД. По данным ведомства, Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге 16 февраля 1997 года.

