Комздрав: После взрыва в кафе в Петербурге в больницы увезли 31 человека, 9 – уже дома

По последним данным, в стационары города после взрыва на Университетской набережной был доставлен 31 человек.
Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению 3 апреля, на 7 утра девять из них были отпущены на амбулаторное лечение.
В тяжелом состоянии в больницах находятся 8 человек. У остальных состояние либо средней тяжести, либо удовлетворительное.
Ранее Минздрав сообщал о 32 пострадавших.
Пострадавших развезли по семи взрослым больницам и одной детской: Мариинской, горбольницам
Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел накануне в районе шести вечера во время встречи поклонников с военкором Владленом Татарским. Сам журналист погиб на месте. По основной версии, взорвался бюст, который ему подарила девушка. Её личность предварительно установлена. Сейчас девушку ищут.