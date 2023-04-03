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    Взрыв на Университетской

    Комздрав: После взрыва в кафе в Петербурге в больницы увезли 31 человека, 9 – уже дома

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    По последним данным, в стационары города после взрыва на Университетской набережной был доставлен 31 человек.

    Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению 3 апреля, на 7 утра девять из них были отпущены на амбулаторное лечение.

    В тяжелом состоянии в больницах находятся 8 человек. У остальных состояние либо средней тяжести, либо удовлетворительное.

    Ранее Минздрав сообщал о 32 пострадавших.

    Пострадавших развезли по семи взрослым больницам и одной детской: Мариинской, горбольницам №№ 26, 15 и 40, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, Покровской, Елизаветинской и в детский центр Раухфуса.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел накануне в районе шести вечера во время встречи поклонников с военкором Владленом Татарским. Сам журналист погиб на месте. По основной версии, взорвался бюст, который ему подарила девушка. Её личность предварительно установлена. Сейчас девушку ищут.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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