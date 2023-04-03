Комздрав: После взрыва в кафе в Петербурге в больницы увезли 31 человека, 9 – уже дома

По последним данным, в стационары города после взрыва на Университетской набережной был доставлен 31 человек.



Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению 3 апреля, на 7 утра девять из них были отпущены на амбулаторное лечение.



В тяжелом состоянии в больницах находятся 8 человек. У остальных состояние либо средней тяжести, либо удовлетворительное.



Ранее Минздрав сообщал о 32 пострадавших.