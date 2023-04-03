Пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге стало ещё больше

Число пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский, к утру 3 апреля увеличилось до 32 человек. Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
Около полуночи, напомним, было известно о 30 пострадавших. Из них 24 были доставлены в больницы, а шестеро обратились за медпомощью самостоятельно. Среди раненых, как писала «Фонтанка», есть 14-летняя девочка, её прооперировали.
Взрыв в Петербурге произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной, 25, во время творческого вечера военкора Владлена Татарского, организованного дискуссионным клубом «Кибер Z фронт». Мероприятие началось в 17:00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13. Сам Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб. «Фонтанка» показывала место взрыва. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.
Предположительно, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому вручила девушка. По предварительным сведениям «Фонтанки», ее зовут Дарья, ранее её задерживали на оппозиционных акциях протеста. В квартире девушки проведён обыск.