Минздрав: Число пострадавших в результате взрыва в Петербурге возросло до 30 человек

Количество пострадавших в результате взрыва на вечере военного корреспондента Владлена Татарского возросло до 30 человек. Об этом 2 апреля сообщили в министерстве здравоохранения, передает ТАСС.
По данным ведомства, в больницы Петербурга были доставлены 24 человека, еще шестеро обратились за медпомощью самостоятельно через некоторое время после происшествия. Ранее губернатор города Александр Беглов озвучивал данные о 25 пострадавших, в числе которых 19 были госпитализированы. В числе пострадавших — 14-летняя девочка, которую уже прооперировали.
Всех получивших ранения госпитализировали в пять городских больниц.
В Мариинскую больницу поступили 15 пострадавших, рассказал «Фонтанке» главный врач медучреждения Анатолий Завражнов.
«Каждый пострадавший был обследован в том объеме, в котором необходимо было оказать специализированную помощь. К нам поступило 15 пострадавших, их них четверо находятся в тяжелом состоянии, которые сейчас находятся в операционной. Им оказывается необходимая помощь. Приехали все необходимые специалисты, которые готовы выполнить тот объем операций, который необходим». - сказал он.
Взрыв произошел в доме №25 на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, творческий вечер которого был организован дискуссионным клубом «Кибер Z фронт».
По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в форме бюста самого Татарского. Презент на встречу принесла и вручила девушка. По данным «Фонтанки», ее зовут Дарья, и ранее она задерживалась на оппозиционных акциях протеста