    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Минздрав: Число пострадавших в результате взрыва в Петербурге возросло до 30 человек

    3737
    3 комментария

    Количество пострадавших в результате взрыва на вечере военного корреспондента Владлена Татарского возросло до 30 человек. Об этом 2 апреля сообщили в министерстве здравоохранения, передает ТАСС.

    По данным ведомства, в больницы Петербурга были доставлены 24 человека, еще шестеро обратились за медпомощью самостоятельно через некоторое время после происшествия. Ранее губернатор города Александр Беглов озвучивал данные о 25 пострадавших, в числе которых 19 были госпитализированы. В числе пострадавших — 14-летняя девочка, которую уже прооперировали.

    Всех получивших ранения госпитализировали в пять городских больниц.

    В Мариинскую больницу поступили 15 пострадавших, рассказал «Фонтанке» главный врач медучреждения Анатолий Завражнов.

    «Каждый пострадавший был обследован в том объеме, в котором необходимо было оказать специализированную помощь. К нам поступило 15 пострадавших, их них четверо находятся в тяжелом состоянии, которые сейчас находятся в операционной. Им оказывается необходимая помощь. Приехали все необходимые специалисты, которые готовы выполнить тот объем операций, который необходим». - сказал он.

    Взрыв произошел в доме №25 на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, творческий вечер которого был организован дискуссионным клубом «Кибер Z фронт».

    По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в форме бюста самого Татарского. Презент на встречу принесла и вручила девушка. По данным «Фонтанки», ее зовут Дарья, и ранее она задерживалась на оппозиционных акциях протеста

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережной
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!03 Апр 2023 в 01:52
    Сложно всё это, пить приходится так же, как и.. 25 февраля прошлого года.., а.. - ведь уже тогда было - Да, уже было! - Чем "всё" закончится? - Лёгким стрессом! - Люди, Дети..? - Как с "видом" - всё нормально с ними будет! - Господи, не хотелось бы.., обратно - в животные! - Это - неизбежно! - Погоди-погоди, получается.., есть Шанс(!) побыть.. - Человеком на Земле?! - Да, есть такой.. "шанс"..) - Много символов у меня ещё осталось! - Подари их людям, которые скучают в другой теме! - Как?! - Будь.. - настоящим! ) - Друзья, товарищи, грустно всё это наблюдать.. - Когда до тебя дойдёт, что это - не Кино!? - Не-не, Господи, опять и снова, прости, пожалуйста, я не поверю в Искренность Поведения этих "людей" - ? - Я - выговорился! - Один из них? - Нет-нет, там очень много, таких ка я! - Что же вы молчите?! - Ладно, Господи, приколы - отбрасываем, что Ты предлагаешь?! - Заповеди! - Не соблюдаются! - Законы какие у вас? - Сам знаешь..) - К Первому Закону перейдём! - Не спеши, Господи! - мат?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close