Минздрав: Число пострадавших в результате взрыва в Петербурге возросло до 30 человек

Количество пострадавших в результате взрыва на вечере военного корреспондента Владлена Татарского возросло до 30 человек. Об этом 2 апреля сообщили в министерстве здравоохранения, передает ТАСС.



По данным ведомства, в больницы Петербурга были доставлены 24 человека, еще шестеро обратились за медпомощью самостоятельно через некоторое время после происшествия. Ранее губернатор города Александр Беглов озвучивал данные о 25 пострадавших, в числе которых 19 были госпитализированы. В числе пострадавших — 14-летняя девочка, которую уже прооперировали.

