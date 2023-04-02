Беглов: при взрыве на Университетской набережной пострадали 25 человек

При взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек, из них 19 госпитализированы. Такие данные привел вечером 2 апреля губернатор Александр Беглов. Погиб один человек, МВД и Следком сообщали, что это блогер и военкор Владлен Татарский.

«К сожалению 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь», - говорится в сообщении Беглова.

Взрыв прогремел в здании на Университетской набережной, 25. В этот момент там проходил вечер с военкором Владленом Татарским, организованный дискуссионным клубом «Кибер Z фронт». Ранее в этом помещении располагались заведения общепита, принадлежащие Евгению Пригожину.