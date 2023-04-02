Беглов: при взрыве на Университетской набережной пострадали 25 человек

При взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек, из них 19 госпитализированы. Такие данные привел вечером 2 апреля губернатор Александр Беглов. Погиб один человек, МВД и Следком сообщали, что это блогер и военкор Владлен Татарский.
«К сожалению 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь», - говорится в сообщении Беглова.
Взрыв прогремел в здании на Университетской набережной, 25. В этот момент там проходил вечер с военкором Владленом Татарским, организованный дискуссионным клубом «Кибер Z фронт». Ранее в этом помещении располагались заведения общепита, принадлежащие Евгению Пригожину.
По предварительной информации, самодельное взрывное устройство якобы было заложено в бюст, который изображал самого Татарского. Статуэтку принесла на встречу некая девушка. Через несколько минут после того, как журналист получил презент, прогремел взрыв. По факту совершенного убийства возбуждено уголовное дело.
Момент вручения статуэтки попал на видео.
Что известно о погибшем Владлене Татарском — читайте по ссылке.
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