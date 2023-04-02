«Настя» она же Дарья. «Фонтанка» показывает девушку, которую могут искать по делу о взрыве в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов активно продолжают поиски женщины, которая может быть причастна к взрыву на Университетской набережной.



Около 200 оперативников и 500 полицейских ищут «Настю», вручившую статуэтку Владлену Татарскому. Силовики прочесывают улицы и изучают видео с камер наблюдения.



По данным «Фонтанки», женщину на самом деле зовут Дарья. Ранее ее задерживали на оппозиционных митингах.



Один из участников встречи предоставил «Фонтанке» фотографии той самой девушки, которая, предположительно, подарила Владлену Татарскому злополучную статуэтку.

