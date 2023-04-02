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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    «Настя» она же Дарья. «Фонтанка» показывает девушку, которую могут искать по делу о взрыве в Петербурге

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    34 комментария

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов активно продолжают поиски женщины, которая может быть причастна к взрыву на Университетской набережной.

    Около 200 оперативников и 500 полицейских ищут «Настю», вручившую статуэтку Владлену Татарскому. Силовики прочесывают улицы и изучают видео с камер наблюдения.

    По данным «Фонтанки», женщину на самом деле зовут Дарья. Ранее ее задерживали на оппозиционных митингах.

    Один из участников встречи предоставил «Фонтанке» фотографии той самой девушки, которая, предположительно, подарила Владлену Татарскому злополучную статуэтку.

    Это в момент, когда она садится недалеко от Владлена.
    Это в момент, когда она садится недалеко от Владлена.Фото: Журналист Марат Арнис
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    «Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала, что стесняется, но пошла. На второй фото: это в момент, когда она садится недалеко от Владлена», - рассказал очевидец.

    Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала что стесняется, но пошла.
    Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала что стесняется, но пошла.Фото: Журналист Марат Арнис
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    Как рассказывали очевидцы «Фонтанке», девушка со статуэткой на встрече представилась Настей. По одной из версий, в кафе взорвалась как раз статуэтка — через несколько минут после вручения.

    Это в момент, когда она садится недалеко от Владлена.
    Это в момент, когда она садится недалеко от Владлена.Фото: Журналист Марат Арнис
    Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала что стесняется, но пошла.
    Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала что стесняется, но пошла.Фото: Журналист Марат Арнис

    Подтверждено, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    По последним данным, пострадали 25 человек, из них 19, в том числе, один подросток, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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