«Настя» она же Дарья. «Фонтанка» показывает девушку, которую могут искать по делу о взрыве в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов активно продолжают поиски женщины, которая может быть причастна к взрыву на Университетской набережной.
Около 200 оперативников и 500 полицейских ищут «Настю», вручившую статуэтку Владлену Татарскому. Силовики прочесывают улицы и изучают видео с камер наблюдения.
По данным «Фонтанки», женщину на самом деле зовут Дарья. Ранее ее задерживали на оппозиционных митингах.
Один из участников встречи предоставил «Фонтанке» фотографии той самой девушки, которая, предположительно, подарила Владлену Татарскому злополучную статуэтку.
«Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала, что стесняется, но пошла. На второй фото: это в момент, когда она садится недалеко от Владлена», - рассказал очевидец.
Как рассказывали очевидцы «Фонтанке», девушка со статуэткой на встрече представилась Настей. По одной из версий, в кафе взорвалась как раз статуэтка — через несколько минут после вручения.