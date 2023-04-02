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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

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    При взрыве в кафе на Васильевском острове пострадала 14-летняя девочка

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    13 комментариев

    14-летняя девочка пострадала в результате взрыва во время встречи с военкором Владленом Татарским в кафе на Васильевском острове. Ее доставили в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

    Как стало известно «Фонтанке», у школьницы — сотрясение головного мозга, множественные неглубокие осколочные ранения лица, пострадал глаз – его прооперировали. После операции ее перевели в отделение офтальмологии, она в стабильном состоянии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что двоих пострадавших оперируют в Городской больнице №26, еще четверых — в Мариинской больнице, куда доставили 13 человек. Всего пострадавших, по последним данным Минздрава, 30.

    Подтверждено, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 13

    Гость02 Апр 2023 в 23:48
    Глаз. Нехорошо. :(
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