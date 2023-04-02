При взрыве в кафе на Васильевском острове пострадала 14-летняя девочка

14-летняя девочка пострадала в результате взрыва во время встречи с военкором Владленом Татарским в кафе на Васильевском острове. Ее доставили в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.



Как стало известно «Фонтанке», у школьницы — сотрясение головного мозга, множественные неглубокие осколочные ранения лица, пострадал глаз – его прооперировали. После операции ее перевели в отделение офтальмологии, она в стабильном состоянии.



Ранее «Фонтанка» писала, что двоих пострадавших оперируют в Городской больнице №26, еще четверых — в Мариинской больнице, куда доставили 13 человек. Всего пострадавших, по последним данным Минздрава, 30.

