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    В Городской больнице №26 оперируют двух пострадавших при взрыве в Петербурге

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    В Городскую больницу №26 доставили двух пострадавших мужчин. Оба – в состоянии средней тяжести, их оперируют.

    Как рассказали «Фонтанке» в больнице, у двух мужчин – минно-взрывная травма с множественными осколочными ранениями мягких тканей головы, груди, рук и ног. Из операционной их планируют переводить в отделение сочетанной травмы.

    Врачи предполагают, что в отсроченном режиме может потребоваться еще хирургическое вмешательство под рентгенконтролем – чтобы исключить или удалить оставшиеся мелкие осколки.

    «Фонтанка» ранее писала, что в Мариинскую больницу были доставлены 13 пострадавших, четверых из них оперируют. Губернатор Александр Беглов сообщал, что всего пострадали 25 человек, 19 госпитализированы. Погиб один — военкор Владлен Татарский.

    Подтверждено, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    По последним данным, пострадали 25 человек, из них 19, в том числе, один подросток, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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