В Городской больнице №26 оперируют двух пострадавших при взрыве в Петербурге

В Городскую больницу №26 доставили двух пострадавших мужчин. Оба – в состоянии средней тяжести, их оперируют.



Как рассказали «Фонтанке» в больнице, у двух мужчин – минно-взрывная травма с множественными осколочными ранениями мягких тканей головы, груди, рук и ног. Из операционной их планируют переводить в отделение сочетанной травмы.



Врачи предполагают, что в отсроченном режиме может потребоваться еще хирургическое вмешательство под рентгенконтролем – чтобы исключить или удалить оставшиеся мелкие осколки.



«Фонтанка» ранее писала, что в Мариинскую больницу были доставлены 13 пострадавших, четверых из них оперируют. Губернатор Александр Беглов сообщал, что всего пострадали 25 человек, 19 госпитализированы. Погиб один — военкор Владлен Татарский.

