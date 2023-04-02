В Мариинской больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

Четверых из 13 пострадавших в кафе на Васильевском острове, которых доставили в Мариинскую больницу, сейчас оперируют. Об этом сообщил «Фонтанке» Анатолий Завражнов, главный врач медучреждения.



«Всем пострадавшим помощь оказана на самом высоком уровне. Четверо в тяжелом и среднетяжелом состоянии сейчас находятся в операционной, проблем нет. У остальных – ранения легкой степени тяжести, им также оказана необходимая помощь», - рассказал Анатолий Завражнов.



Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что всего пострадали 25 человек, госпитализированы 19. Погиб, по последним данным, один — блогер и военкор Владлен Татарский, чей творческий вечер как раз и проходил в кафе на Университетской набережной.

