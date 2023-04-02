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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    Пострадавших при взрыве на Университетской развезли в пять больниц

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    Пять больниц принимают пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге вечером 2 апреля. Число стационаров, принимающих пострадавших, будет увеличиваться.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, пациенты поступили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, 26-ю горбольницу, ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России. Пострадавшего подростка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса.

    Ещё 13 человек доставили в Мариинскую больницу. Главврач Анатолий Завтражнов рассказал, что четверо поступили в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Их оперируют. У остальных лёгкие ранения.

    Подтверждено, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Всего пострадавших, по последним данным Минздрава, 30.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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