Пострадавших при взрыве на Университетской развезли в пять больниц

Пять больниц принимают пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге вечером 2 апреля. Число стационаров, принимающих пострадавших, будет увеличиваться.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, пациенты поступили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, 26-ю горбольницу, ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России. Пострадавшего подростка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса.



Ещё 13 человек доставили в Мариинскую больницу. Главврач Анатолий Завтражнов рассказал, что четверо поступили в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Их оперируют. У остальных лёгкие ранения.

